Socios de un club de Gualeguaychú reclamaron la habilitación de la entidad

Foto: La protesta de socios de Neptunia Crédito: Reporte 2820

Socios del club Neptunia de Gualeguaychú reclamaron la apertura en la sede que la entidad tiene en el parque Unzué. "Estando en conocimiento de que las autoridades de nuestro club han presentado todos los protocolos pertinentes para la apertura, es incoherente que la autoridad municipal no permita abrir los clubes pero si las playas públicas, lugares que hoy están siendo utilizados por gualeguaychuenses y muchos turistas", indicaron.



Asimismo, los socios neptunianos expresaron que la intención es "poder utilizar el espacio de nuestro club con responsabilidad, manteniendo las distancias necesarias y cumpliendo con todos los protocolos".



"Consideramos que estamos menos en riesgo compartiendo con conciudadanos, en un lugar como nuestro club donde las medidas de higiene y seguridad estarán controladas y dónde todos sabemos con quiénes nos contactamos, en lugar de ir a exponernos a espacios con personas a quienes no conocemos ni podemos seguir epidemiológicamente", consideraron.



También plantearon que "todo 8 de Diciembre es una tradición la bendición de las aguas en nuestro club, pero este año nos encontramos con no poder hacerlo, por lo que consideramos una decisión incoherente frente a los espacios habilitados que tienen de base un mismo fin".



Finalmente, los socios exigieron a los gobernantes que "den por escrito la habilitación de apertura de los clubes de la ciudad". La postura del municipio Un día antes de la apertura turística, el intendente Martín Piaggio explicó que hasta el momento no hay un decreto para que los clubes abran sus puertas. "Lo que nos enmarca es el DNU del Presidente, es el que extiende hasta el 20 de diciembre el distanciamiento y excluye a los clubes", indicó.



"De todos modos, nuestra intención es que puedan abrir. Pero no hay hasta el momento una resolución para que lo hagan de manera completa", resumió Piaggio, argumentando que la decisión no depende del Municipio.



Asimismo, opinó que los clubes son necesarios en esta etapa, a los fines de brindar más espacios abiertos para la gente, y así evitar aglomeraciones. "Nuestra intención era que esto esté resuelto para el 4 de diciembre", agregó, y lamentó una vez más que no puedan abrir. (El Día)