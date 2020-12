Referentes de municipios terminaron curso de Lengua de Señas Argentina

El curso, que reunió a casi medio centenar de representantes locales, había comenzado en agosto. Este año, debido a la situación sanitaria que impidió la realización de cursos presenciales, la propuesta apuntó a reforzar el vínculo con los municipios entrerrianos y fortalecer a las áreas locales.En ese marco, se propuso oportunamente, a través de la Red Provincial de Referentes en Discapacidad, la posibilidad de que cada ciudad pueda designar un número de representantes que formen parte de la capacitación, que tuvo una frecuencia semanal y se llevó adelante de manera virtual."Nos pone muy contentos haber podido llevar adelante y culminar esta actividad. Uno de los objetivos de esta gestión era llegar a todo el territorio con Lengua de Señas Argentina. El equipo del Instituto aceptó el desafío y se pudo implementar, con una excelente respuesta de los municipios", destacó la directora del Iprodi, Inés Artusi.La actividad tuvo lugar una vez por semana y las clases estuvieron a cargo de las Referentes Sordas del Equipo de Lengua de Señas Argentina (LSA) del Iprodi, Marianela Salzman y Norma Ferreyra, con el acompañamiento del intérprete Gabriel Clariá, y de las intérpretes Jimena Oliva e Indiana Uhrich Medina.Fueron un total de 44 personas, pertenecientes a áreas de Discapacidad municipales y otras reparticiones locales, las que finalizaron el curso. Recientemente se les hizo entrega de manera virtual del certificado que marca su finalización.Entre quienes culminaron la propuesta hay representantes de María Grande, Rosario del Tala, Gualeguay, Conscripto Bernardi, Aranguren, Sauce de Luna, La Paz, Bovril, Paraná, Colonia Avellaneda, Colón, Ubajay, Concordia, Santa Elena y Villa del Rosario.Marianela Ruhl, titular del Área de Discapacidad de Colonia Avellaneda, se mostró conforme con lo aprendido durante la instancia. "Fue un curso muy lindo, a pesar de la virtualidad fue muy claro y entretenido. Pudimos hacer el ida y vuelta sin problemas. Me ha servido porque ya he interactuado con la Comunidad Sorda y pude desenvolverme mucho mejor que antes. Un diez para el curso, esperemos que el año que viene haya un nuevo nivel", afirmó."Me gustó un montón el curso. Yo nunca hubiera pensado en hacerlo, me llegó la invitación, lo hice y me encantó. Me gusta porque es una manera nueva de poder comunicarnos con las personas con discapacidad, con quienes ya no vamos a estar tan distantes. Poder decir al menos nuestros nombres es un adelanto para mí", expresó por su parte Sol Parreño, trabajadora de la Municipalidad de María Grande.La titular del Área de Discapacidad de la misma localidad, Rosana Silva, se expresó al respecto y valoró la posibilidad de formarse: "Me parece muy valioso haber tenido la posibilidad de concretar este curso de Lengua de Señas. Para mí significa una herramienta que nos permite comunicarnos con el otro. Me parece fundamental que el gobierno nacional, provincial o municipal sigan sosteniendo estas políticas, para que podamos lograr una convivencia plena, igualdad de oportunidades y poder pensar siempre en el otro"."Fue una experiencia excelente, sobre todo para las personas que estamos lejos, porque recibimos las herramientas necesarias para incluir a las personas con discapacidad auditivas que se acercan al municipio, y brindarles una mejor atención. Además las clases fueron muy didácticas", destacó Agustina Solda, referente de la Municipalidad de Rosario del Tala.