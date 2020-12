Turistas deberán pagar una tasa sanitaria para ingresar a Colón

En sesión extraordinaria llevada a cabo en la tarde de este jueves, el Concejo Deliberante de Colón aprobó por unanimidad el cobro de una tasa sanitaria a quien ingrese a la ciudad en calidad de turista o visitante, durante la temporada que inicia este viernes 4 diciembre y mientras dure la pandemia.



Lo recaudado mediante esta "Tasa Extraordinaria de Seguridad Sanitaria" será depositado en la cuenta del Banco de Entre Ríos, titularidad de la Municipalidad de Colón N°015000036768, y tendrá como único destino afrontar gastos excepcionales de inversión en la temporada turística, tomando los recaudos sanitarios establecidos por protocolos.



El monto establecido será de $100 por vehículo o unidad de viaje, por cada día de estadía. Se cobrará al ingreso, una única vez, y se aplicará por cada día que la familia visitante ?o unidad de viaje- permanezca en la ciudad.



Quiénes si y quiénes no



Los grupos familiares o unidad de viajes que ingresen a Colón en forma transitoria y que sean de ciudades próximas al departamento Colón, deberán abonar la "Tasa Extraordinaria de Seguridad Sanitaria", quedando exceptuados los residentes en el departamento, al igual que aquellos no residentes que acrediten ser propietarios en la ciudad.



Las empresas de transporte de pasajeros que presten servicios interurbanos en la ciudad, pagarán una sobre tasa sobre los derechos de andén del 15 %. Quedan exceptuados los viajes interurbanos dentro del departamento.



Fundamentos



El proyecto convertido en ordenanza, señala entre los considerandos, que "el estado municipal deberá realizar una importante inversión para poner operativa la ciudad atendiendo a todos los controles y medidas de higiene sanitarias que demanden la circulación de turistas y locales por los espacios públicos de la ciudad", además de "incorporar personal profesional de salud que refuerce los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en virtud de que el hospital estará abocado casi totalmente a la atención de las urgencias vinculadas al COVID 19".



"Habrá que montar controles sanitarios en los balnearios de la ciudad, con profesionales de la salud que atiendan las urgencias que se susciten, con informantes y auxiliares que ayuden a informar y cumplir las medidas sanitarias y de cuidados dispuestas por el COES Departamental" y "realizar una importante inversión en productos sanitizantes para disponer en distintos sectores públicos de la ciudad".



También, "la comuna deberá afrontar una importante inversión en carpas, y elementos de señalización y balizamiento en todos los accesos", "realizar una fuerte inversión en tecnología (computadoras, teléfonos, etc.) para hacer control de las aplicaciones y montar un centro operativo que monitoree y realice seguimiento on line de los protocolos y controles establecidos" y "una fuerte inversión en campañas gráficas, folletería y elementos similares, para informar a la gente en los espacios públicos de mayor concurrencia".



"El estado municipal deberá incorporar personal extra durante la temporada estival para control de accesos, ordenamiento de playa y centro de la ciudad", se agrega.



"Nos plantea una inversión extra"



En diálogo con El Entre Ríos, el concejal Mauro Godein (Todos por Colón) señaló que esta tasa "se aplica en muchos municipios turísticos del país, como Bariloche o la costa atlántica".



Además, recordó que en Colón "todos los servicios son gratuitos. No se cobra el ingreso a la playa o a los sanitarios, ni espacios en la vía pública".



"Pero lo que decide que se implemente es la excepcionalidad del Covid, que nos plantea una inversión extra durante la temporada estival", dijo Godein.



A la argumentación expuesta en los considerandos del proyecto, el edil agregó: "Hoy hay 10 personas respondiendo mails de ingreso a la ciudad" y que ?por otra parte- se piensa "en un lugar eventual para alojar gente que dé positivo y no pueda regresar a su ciudad; para eso se pensaba implementar el seguro. La idea es alquilar un hotel o complejo que no se use".