San José aprobó el ingreso de animales domésticos al balneario

Luego de una votación pareja de la que participó la presidente del cuerpo, el HCD San José sancionó la Ordenanza 42/2020 (modificando el Art. 9 de la Ordenanza N° 37/2010), gracias a la cual a partir de ahora perros y gatos podrán ingresar con sus familias al balneario municipal.



Luego de ser analizado en comisión, el proyecto -impulsado por el intendente Gustavo Bastian- llegó a la sesión extraordinaria de este jueves con algunas modificaciones y despacho favorable.



Sin embargo, al hacer uso de la palabra, el concejal Federico Germanier (Frente Todos por San José), argumentó las razones por las cuales la oposición no acompañaría la iniciativa.



"Celebramos que este tema esté en carpeta y se traiga a discusión, pero después de una larga charla y con consultas que hemos hecho a vecinos -aunque la mayoría de nosotros creemos que es necesario esto- entendemos que no es el momento. Sería darle una carga mayor a los empleados del balneario en una temporada atípica".



En el mismo sentido, agregó: "El proyecto ingresó hace poquito y no dio tiempo para trabajarlo en profundidad. Está saliendo de forma apresurada. Por eso nuestro voto va a ser negativo".



Un desafío



Solicitando hacer uso de la banca, la presidente del concejo deliberante San José, Marisa Follonier, hizo hincapié en el anexo donde se detalla el reglamento de 10 puntos que regulará el ingreso de animales domesticados al balneario.



Luego de leer los 10 puntos que lo componen, aseguró: "Como toda política de estado, es una prueba. Asignamos el derecho de asistir al balneario con su animal doméstico, pero como todo derecho, tiene aparejadas obligaciones que están en el reglamento. Es una prueba para nosotros ver si lo podemos controlar y también para quienes exigían tener ese derecho".



"Nos estamos poniendo por delante un desafío, con la temporada que ya está por comenzar. Vamos a tratar de asignar este derecho, que creemos que se lo merecen los ciudadanos de San José".



Reglamento



1.- Solo se permitirá el ingreso a quienes presenten libreta sanitaria con vacuna quíntuple y antirrábica anual.



2.- La administración tendrá la facultad de permitir a organizaciones formalmente constituidas en favor de la protección animal a instalar urnas para colaboración, realizar campañas de concientización y/o desarrollar cualquier tipo de actividad con fines educativos, de recaudación y/o beneficios en el sector admitido para mascotas.



3.- El dueño podrá estar con sus mascotas en la zona delimitada para tal fin. No podrán dejarlas solas, sin supervisión.



4.- La mascota deberá contar con identificación en su collar con nombre y teléfono de contacto. Será obligación que todos usen correa, pretal o sujetador. Bozal los considerados potencialmente peligrosos.



5.- Los dueños tendrán la obligación de juntar los desechos orgánicos de sus mascotas y tirarlas en el tacho designado para ello.



6.- La administración no se responsabiliza por peleas entre animales en cuanto a lastimaduras, lesiones o muerte de los mismos.



7.-No se aceptarán más de dos mascotas por grupo familiar.



8.- No se admitirá el ingreso con mascotas en celos.



9- En caso de alimentar al mismo, deberá ser en su batea o plato. Los desperdicios deberán ser recolectados por el dueño antes de retirarse del lugar.



10.- Es obligación del Ejecutivo Municipal desinfectar semanalmente el sector destinado para mascotas.



11. Los dueños, deberán firmar nota de convivencia y usos del lugar. La casa se reserva el derecho de admisión y permanencia.