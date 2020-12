"Nos llamamos a una triste y profunda reflexión", dicen médicos en su día

Según manifestaron en un comunicado, "la grave situación en la que se encuentra el sistema de salud provincial, donde no se garantizan las condiciones adecuadas para el normal desempeño y funcionamiento del ejercicio profesional, atenta directamente con la calidad de la salud, derecho universal al que todo ciudadano debería poder acceder, en tiempo, forma y bajo las mejores condiciones".



"La pandemia terminó de visibilizar un sistema totalmente ineficiente donde hoy, los médicos y médicas siguen ejerciendo con escasez de insumos, en muchos casos sin el instrumental ni la protección adecuada y con sueldos totalmente carcomidos por la inflación. En medio de todo esto, la espera de los pacientes, cuyas enfermedades no esperan, en cada día que pasa, en cada dilación burocrática marcada por intereses totalmente ajenos a la salud, se juegan su vida", agregaron.



En este contexto, "¿qué podríamos celebrar?", se preguntaron desde el Círculo Médico Paraná; al tiempo que hicieron referencia a la obra social provincial IOSPER, "a la cual desde hace meses venimos reclamando por la falta de cobertura de prestaciones básicas, falta de cobertura en medicamentos y tratamientos crónicos, retraso en el pago de honorarios médicos, la no autorización de determinadas prácticas quirúrgicas, y la lista sigue".



"Hoy, en el Día del Médico, nos llamamos a una triste y profunda reflexión, a la espera de respuestas urgentes, de decisiones concretas, de quienes tienen a cargo el poder y la potestad de decidir sobre la calidad de la salud y, en definitiva, sobre la vida de los entrerrianos".



Finalmente, desde la entidad señalaron que "seguiremos luchando y defendiendo los derechos e intereses de pacientes y médicos del Departamento Paraná, seguiremos luchando en defensa de la calidad de la salud".