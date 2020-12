La Justicia apuesta a la digitalización para garantizar los servicios

La Jornadas sobre Modernización, Justicia y Digitalización de las Cortes Supremas, fueron organizadas por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial de la provincia de Entre Ríos "Dr. Juan Bautista Alberdi" y AmCham Argentina (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina).



Durante dos días, diferentes referentes judiciales del país destacaron el avance logrado en todos los poderes judiciales en relación a la implementación de diferentes herramientas digitales para garantizar la prestación del servicio de justicia a partir de la declaración de la Pandemia por Covid-19.



La principal consideración que se hizo es que en ningún lugar del mundo se esperaba atravesar por esta situación de crisis global, por lo que se tuvo que replantear la forma de trabajar para lograr cumplir con la tarea judicial y brindar respuestas a la ciudadanía.



Durante la apertura del encuentro nacional, la vocal y directora del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial Dr. Juan Bautista Alberdi, Susana Medina valoró la iniciativa de compartir las experiencias implementadas a lo largo y ancho del país, además de la de otros países.

Asimismo, valoró que AmCham Argentina (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), haya participado de la organización de las jornadas.



Alejandro Díaz y Javier Wajntraub, integrantes de Amcham Argentina, resaltaron la iniciativa del debate y consideraron que el uso de la tecnología es vital en estos tiempos y más aún en el Poder Judicial "el que no puede dejar de trabajar debido a su función vital en la prestación del servicio a la sociedad".



Entre las experiencias relatadas a lo largo de la primera jornada, el presidente de la Corte Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Daniel Soria explicó los procedimientos implementados en esa jurisdicción y si bien reconoció las dificultades que debieron atravesar a partir de la implementación de herramientas tecnológicas, debido a que todo era nuevo, hoy se ha logrado un rendimiento óptimo a partir de su uso.



Otra de las temáticas abordadas fue la "Ética Judicial y Redes Sociales", y fue Jorge Jiménez Martínez, director de la Escuela Judicial de España, quien explicó el uso de las diferentes redes en el caso de integrantes de la magistratura y el cuidado que debe tenerse en relación a las publicaciones que puedan realizar, debido a la función que cumplen y lo que representan para la sociedad.



Gabriel Valentino, especialista del producto Cisco, explicó la importancia de la "Conectividad y Telepresencia- Justicia a distancia". Esta nueva forma de comunicación no presencial físicamente, permitió por ejemplo que se continúen realizando las audiencias penales durante la Pandemia. La teleconferencia facilita el desarrollo de todos los procesos y audiencias que se deban realizar sin violentar los protocolos de seguridad sanitaria e incluso los vinculados al Derecho.



"New Normal" - El uso de la Tecnología en la virtualidad como espacio de acción contemporánea, fue la temática abordada por el analista tecnológico de software, Logicallis, Sebastián Troncoso. Por su parte, Francisco Quintana, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de CABA, relató la experiencia en materia digital del Laboratorio de Justicia Abierta y Soledad de Genari, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén explicó el uso de la Tecnología en los Procesos Penales en esa provincia.



Durante la segunda jornada "La digitalización del servicio de Justicia, un avance impostergable", fue el tema abordado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba María M. Cáceres.



Otro de los temas desarrollados y vinculados a la tecnología fue el "Sistema GENis: una solución nacional para la resolución de crímenes y búsqueda de personas", a cargo de Adrián Bepré, Director de Industria y Servicios, Baufest y de Gustavo Sebilla, Coordinador del Programa TICS para la Paz, la Justicia e Instituciones Sólidas- Fundación Sadosky.



El software GENis ha sido desarrollado íntegramente en Argentina a partir de un esfuerzo conjunto entre la Fundación Sadosky, la Sociedad Argentina de Genética Forense, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal.



Con la evidencia de que la genética forense brinda un aporte fundamental al esclarecimiento de delitos, el software GENis fue diseñado como una herramienta informática que permite contrastar perfiles genéticos provenientes de muestras biológicas obtenidas en distintas escenas de crimen, vinculando así eventos ocurridos en diferente tiempo y lugar, y aumentando las probabilidades de individualización de los delincuentes.



El Director de Gobierno para Latinoamérica-Microsoft, Miguel Blanzaco se explayó sobre la "Transformación Digital en Justicia" y Gustavo Pérez Villar, de la Corte Suprema de Buenos Aires, junto a Guillermo Ortisi, Gerente Comercial Sector Público Red Hat, hablaron sobre la "Transformación de la Justicia a través del Código y la Cultura Abierta".



Por su parte, el juez de la Corte de Justicia de Mendoza y presidente del Instituto Tecnológico de JUFEJUS, Mario Adaro disertó sobre los "Los desafíos de las tecnologías emergentes para la innovación de la Justicia".