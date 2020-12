Suspendieron Festival del Chamamé de Federal y planean otro evento para febrero

Por el momento se encuentra suspendido el Festival Nacional del Chamamé de Federal. Así lo anunció el intendente, Gerardo Chapino.



Manifestó que se tomó la decisión, de no hacer el Festival Nacional del Chamamé, porque "las autoridades, tanto provinciales como nacionales no autorizan estos eventos masivos, además de la incertidumbre entre la cantidad de público, los costos, la infraestructura hotelera y gastronómica que la ciudad debería afrontar".



El presidente municipal, enfatizó que el festival por sus características organizativas, de gran convocatoria y masividad, no se podrá hacer. "En la provincia se debieron suspender varios eventos culturales de esta magnitud, dadas las condiciones tan particulares que nos toca atravesar", dijo Chapino.



"Pero que existe la posibilidad, dadas las recientes habilitaciones, de hacer otro tipo de evento para que en febrero haya alguna peña chamamecera, o algún otro espectáculo para que no sea un febrero sin chamamé en Federal como estamos acostumbrados", manifestó.



En caso de cambiar esta restricción, Chapino manifestó que se podría organizar el evento, ya que hay una gran necesidad y predisposición por parte de los músicos, luego de un año en que no se han podido realizar espectáculos; "más allá de que hay muchos factores que se ponen en juego en la organización de un evento tan grande, si las habilitaciones cambiaran se podría realizar", finalizó.