La Sección Paraná del Colegio de Abogados hará campaña de recolección de sangre

Foto: Ilustrativa

La Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos impulsa una campaña de donación de sangre con el propósito de contribuir con la labor del Servicio de Hemoterapia del Hospital San Martín de Paraná.



La convocatoria es abierta a la comunidad y se concretará el jueves 10 de diciembre, desde las 7.30 y hasta las 11.30, en el salón Lucio Dato (ingreso por calle Santa Fe 251) del Colegio de Abogados de Entre Ríos.



En el lugar estará presente Gabriela Jacobo, coordinadora del programa provincial de Hemoterapia, coordinando las extracciones y el cumplimiento de los protocolos establecidos en el marco de la pandemia por el Covid-19.



"El objetivo de esta campaña es generar mayor consciencia, solidaridad y compromiso con algo tan fundamental como la sangre, algo que sólo puede obtenerse por buena voluntad de quienes deciden donarla", destacó Carolina Fischbach, Revisora de Cuentas de la Sección Paraná del Colegio de Abogados.



En este sentido, subrayó que este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del colegio y sus profesionales con la sociedad.

"La sangre es necesaria para trasplantes, operaciones, tratamientos oncológicos, en accidentes. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos o necesitaremos sangre y eso se logra porque hay una red solidaria que se sostiene con difusión y campañas como estas", consideró Fischbach.



Desde el Servicio de Hemoterapia del Hospital San Martín recordaron que la extracción dura entre siete y 10 minutos. Se realiza en un ambiente seguro y con material descartable; y se extrae sólo una unidad de sangre (alrededor de 450 ml) y pequeñas muestras para posteriores análisis.



Si estás decidido a donar sangre debés tener en cuenta algunas consideraciones y requisitos para hacerlo:

- Estar descansado, habiendo dormido por lo menos seis horas.

- Sentirte en buenas condiciones (no tener síntomas de malestar general, fiebre, resfrío o tos).

- Debés desayunar o almorzar de forma habitual y tomar líquidos en abundancia (no alcohólicos).



¿Quiénes pueden donar?

- Mayores de 16 años (entre 16 y 18 con autorización de padres/tutor)

- Habiendo ingerido alimentos

- Teniendo más de 50 kilos

- Concurrir con documento



¿Quiénes no pueden donar?

- Quienes se hayan hecho un tatuaje o colocado un piercing en el último año

- Mayores de 65 años sin certificado médico

- Quienes tengan prácticas sexuales de riesgo