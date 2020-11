Colón dispuso la habilitación de la Temporada de Verano 2020-2021

Institucionales Las medidas que se aplicarán en el departamento Colón para el turismo

Este viernes, mediante el Decreto 427/2020,. Dicha habilitación tendrá vigencia mientras que las condiciones epidemiológicas y sanitarias así lo permitan.. Dicho aforo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha en la cual será evaluará su ampliación por el CoES local, de acuerdo a la situación epidemiológica del momento.Los turistas que quieran vacacionar en la ciudad, deberán registrarse en laque dispondrá el gobierno nacional,Los visitantes familiares o de cortesía que se alojen en establecimientos no rentados, así como los propietarios no residentes, también deberán registrarse y aguardar su aprobación, y no será obligatorio para ellos contar con el seguro. Para el caso que la aplicación "VacacionAR" no estuviere disponible para estas modalidades, se instrumentará un sistema alternativo de Trámite Anticipado de Ingreso, y mismo respecto de otros casos contemplados en el protocolo de ingreso, como trabajadores esenciales.El Municipiofacultado para gestionar trámites de ingreso, requerir y registrar datos de ingresantes, evacuar consultas, decidir sobre la aplicabilidad dela la ciudad vigente, y coordinar el trabajo de los puestos de control dispuestos en los accesos de la ciudad.Por último,respecto a la importancia del cumplimiento de las medidas sanitarias y de prevención de la temporada, destacando los cuidados y pautas para el disfrute de un verano responsable.En los próximos días estará disponible una guía con toda la información necesaria para vacacionar en Colón de manera responsable, y se trabaja en el diseño de una sección dentro de la web del municipio, para brindar información y noticias para visitar Colón, además de los canales habituales de comunicación, y el Asistente Virtual del sitio web de la Secretaría de Turismo.Desde el municipio de Colón se recordó que la plataforma nacional "VacacionAR" aún no se encuentra operativa, por lo que no podrán todavía registrarse trámites de ingreso por vacaciones. Los demás ingresos habituales podrán realizarse al mismo correo con 48 horas de anticipación.