Las medidas que se aplicarán en el departamento Colón para el turismo

Sociedad Están aprobados los protocolos para iniciar la temporada turística en Entre Ríos

En una conferencia de prensa luego de una reunión de trabajo con Secretarios de Gobierno y de Turismo, los Presidentes Municipales del Departamento Colón anunciaron las medidas que se aplicarán para la apertura gradual del turismo a partir del 4 de diciembre.El Presidente Municipal José Luis Walser recibió a sus pares de San José Gustavo Bastián, de Villa Elisa Susana Lambert, de Ubajay Marcelo Giménez y de Liebig Julio Pintos.Asimismo se acordó que se mantendrán los controles en los accesos a las ciudades, y también se pedirá un seguro de reembolso de asistencia a los viajeros hasta el 31 de diciembre, cuando se vuelva a evaluar la situación.José Luis Walser expresó ante la prensa al finalizar la reunión: "Consideramos que es necesario que el visitante tenga un seguro de reembolso para Covid, lo que va a hacer que tengamos alguna garantía en cuanto a la posibilidad de que algún visitante se contagie y tenga que volver a su lugar de origen"."Tenemos la voluntad de acompañar al sector turístico que ha sido uno de los más golpeados, pedimos a todos colaboración sobre todo a los prestadores turísticos, que seamos responsables, que cuidemos la actividad acompañando las medidas" señaló el Presidente Municipal de Colón.Por su parte el Intendente de San José Gustavo Bastián señaló: "Vamos a continuar con los controles que tenemos en los ingresos a las ciudades, hoy nuestra prioridad sigue siendo la salud, el bienestar de la comunidad""El sector turístico fue económicamente golpeado por esta pandemia, tiene una necesidad de que comience a trabajar, pero tenemos que hacerlo de una manera controlada como venimos haciendo con las diferentes actividades" dijo el mandatario sanjosesino.Susana Lambert, Intendente de Villa Elisa, expresó a su turno: "Creemos que este 50 por ciento es la medida que nos va a permitir a lo largo de toda la temporada poder sostener el trabajo y no tener que dar marcha atrás y cerrar todo""Es pensando en cuidarnos, en cuidar al turista, en fomentar que toda la Microrregión es una Microrregión segura"Julio Pintos, el Intendente de Liebig, también expresó su opinión: "Sabíamos que esta apertura a la temporada se iba a dar, también convenimos que el 50 por ciento es uno de los pasos que tenemos que dar para poder lograr en enero el objetivo que es abrir el 100 por ciento""Con respecto al Parque Nacional El Palmar, convenimos los Intendentes hacer un petitorio para que pueda hacerse una apertura en un alto porcentaje, por el espacio que tiene y porque es al aire libre".Finalmente Marcelo Giménez, Intendente de Ubajay, indicó: "si bien nuestro fuerte no es el turismo sino la industria, no somos ajenos a la Microrregión, si bien no vamos a recibir turismo, las salidas de los jóvenes son a las ciudades más cercanas como San José, Colón y Villa Elisa que son las que tienen vida nocturna sobre todo en el verano""Sobre la continuidad de los controles tenemos que reunirnos con el Coes local, teníamos pensado levantarlo, pero ahora con estas nuevas medidas lo conversaremos, para ser solidarios entre la Mancomunidad para poder llevar a cabo las mismas medidas y poder hablar el mismo idioma todos los intendentes" puntualizó.