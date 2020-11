El sector turístico de Gualeguaychú cuestiona el "Seguro del Viajero"

Falta una semana para el arranque de la temporada de verano y con nueve meses de inactividad, desde el sector turístico están expectantes. Sin embargo, la ilusión chocó con la realidad: hay más dudas que certezas, más preguntas que respuestas.



"Es importante para la filial de Federación de Hoteleros y Gastronómicos tener una respuesta clara por parte del Estado para comunicar a sus asociados. Ellos tienen más dudas que certezas sobre la reapertura del turismo provincial", aseguró Marcelo Giachello, presidente de la entidad en Gualeguaychú.



Los reclamos son simples y van desde la derogación del Seguro anticovid que se exigirá a los turistas, pasando por levantar los controles y retenes en los accesos a las ciudades y la puesta en marcha de la App VacacionAR.



Falta de respuestas

"A días de que comience la temporada 2020-2021, las complicaciones para el turista que desee visitar la provincia de Entre Ríos van en aumento, como así también las preocupaciones en el sector privado del turismo", describió Giachello.



El dirigente desnudó la falta de respuestas a nivel municipal y provincial. "El miércoles 18 los prestadores de alojamientos turísticos de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano, junto a la Asociación de Hoteleros y Gastronómico de la ciudad, tuvimos una reunión virtual con José Luis Alfaro como nuevo presidente de Consejo Mixto y Soledad Weimer que es directora de Turismo Municipal de Pueblo General Belgrano. Pero tras la reunión, son más las dudas porque tuvieron respuestas poco esclarecedoras".



Según los funcionarios de turismo, al visitante que ingrese a la provincia "no se le exigirá un PCR negativo ni tendrá que realizar cuarentena. Si tendrá que solicitar el permiso para ingreso a través de la nueva APP VacacionAR y completar una Declaración Jurada indicando su nombre, cantidad de personas, procedencia, destino, alojamiento y su dirección, incluido el pago obligatorio del «Seguro del Viajero por COVID-19», cuyo control tendrían que realizarlo los mismos hoteleros".



Cuestionamiento al seguro

Con la llegada de los protocolos para las actividades turísticas y de alojamiento, las inseguridades de los prestadores por esas demoras se fueron apaciguando. "Pero surgió una nueva preocupación: ¿Cómo se controlará la entrada de la ciudad? ¿Será rápido o lento creando colas interminables de autos en la ruta? ¿Para cuándo estará en funcionamiento la nueva APP VacacionAR? ¿Por qué los hoteleros deben controlar que los pasajeros hayan contratado la póliza de Seguro del Viajero? ¿Qué protocolos se crearon para el caso de que algún huésped no haya contratado el seguro? ¿Cómo debemos actuar ante esa posibilidad?", enumeraron desde la AHG.



Giachello aseguró que "muchos clientes se quejan por tener que pagar un seguro, si ya pagan a su Obra Social o a su Prepaga y porqué el seguro es obligatorio y no un derecho que el turista decida contratar o no"?



Advierten desde la entidad que se está "empujando a los turistas a replantearse visitar la provincia, obligando a otros a cancelar reservas ya realizadas. A 8 días de la reapertura del turismo, muchos hoteleros evalúan la utilidad de abrir porque "sin turistas no hay turismo".



"Los costos de reapertura se suman al monto adeudado que provocaron estos casi 9 meses de inactividad. La incertidumbre aumenta por la decisión tomada por parte del Estado Provincial sin consultar previamente a los privados", cuestionó Giachello.



También apuntó las contradicciones entre Provincia y Nación. Fue "confuso cuando primero los dirigentes municipales nos dijeron que había que exigir Seguro y, ese mismo día, salió el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens a decir que Entre Río no iba a exigir PCR ni cuarentena y que tampoco cobrarían el Seguro del Viajero".



"Por eso se solicitó al ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, una reunión urgente en la que se aclaren las dudas surgidas por el mal manejo de información por parte de Nación y Provincia, como así la necesidad de confirmación sobre la activación de la nueva APP VacacionAR que, supuestamente se habilitaría el pasado 20 de noviembre, aún no se encuentra a disposición del turista", manifestó el titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos.



"Es importante plantear la necesidad de la derogación del Seguro del Viajero cuya existencia tranquea la posibilidad de que los turistas elijan a Entre Ríos como destino", agregó el sector.



"Desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú se busca unificar criterios con Provincia y trabajar mancomunadamente con el Estado municipal y provincial, teniendo en cuenta que la Institución abarca no sólo el departamento de Gualeguaychú sino que también a los departamentos de Gualeguay e Isla del Ibicuy". (Fuente: Reporte 2820)