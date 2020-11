"Vamos a tener que convivir con el turismo y la pandemia", dijo Francolini

El intendente Alfredo Francolini adelantó que Concordia va a habilitar el turismo junto a toda la provincia el próximo 4 de diciembre y apeló a "la responsabilidad social, ya que vamos a tener que convivir con el turismo y la pandemia". También anticipó que "vamos a habilitar las termas".



En este sentido, se refirió a las medidas adoptadas hace 15 días, señalando que "si bien a muchos no les gustó, lo que buscábamos era comenzar diciembre con menos casos de los que estábamos teniendo".



Respecto a los requisitos para ingresar a la ciudad, el Intendente de Concordia, remarcó que "como ya no va a ver controles en los ingresos, el turista va a poder venir libremente". Por otro lado, manifestó que "tanto el Ministerio de Turismo de la Nación como el de la provincia, exigen el seguro de turismo, por lo que seguramente vamos a trabajar para ver como se lo implementa acá". Este trabajo se realizará junto al Comité de Emergencia (COES) local y provincial.



Por su parte, la doctora Fabiana Leiva contó que "se va a abrir el turismo con el 100% de capacidad, por supuesto que siempre apelando a la responsabilidad de cada uno y de los propietarios o empresarios del sector hotelero".



De acuerdo a lo hablado en el COES local, "son ellos (los hoteleros) los que van a tener que ir organizando su tarea", pero eso "se va a ir trabajando en particular porque cada uno tiene capacidades diferentes, no es lo mismo un hotel a una cabaña".



Por último, Leiva aclaró que "hay un protocolo, como lo hay en todos los lugares públicos y comunes para el manejo de la gente".