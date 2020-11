Este viernes habrá operativos de descacharrización en cuatro barrios de Paraná

Cuadrillas de la municipalidad de Paraná continúan realizando operativos de descacharrización para la prevención de dengue. El viernes realizarán tareas en los barrios 3 de Febrero, Cuarteles, Mitre y la zona comprendida entre calle Galán y Gutiérrez de Paraná."Le pedimos a todos los vecinos de esa zona que saquen los residuos que junten agua y los dejen delante de sus viviendas. Solicitamos encarecidamente que todo lo que sea ramas y escombros no los saquen hoy, porque tienen otro sistema de recolección", informó Pablo Chemin, perteneciente al área del ambiente de la Municipalidad, aEn este sentido, indicó que "el camión de basura recolectará el viernes muy temprano todos los residuos que saquen los vecinos, por eso solicitamos que los dejen afuera de sus viviendas esta noche".Según detalló, Chemin, "la campaña se lleva a cabo en conjunto con la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria; Secretaría de Servicios Públicos, el Departamento de Educación Ambiental, la Dirección de Comisiones Vecinales y la Subsecretaría de Salud", resaltó.En cuanto al clima y cómo influye en la propagación del mosquito dijo que "las altas temperaturas son un combo importante, porque hay humedad, insolación y se generan condiciones para que se inicie el ciclo de vida de los huevos"."La prevención del dengue se logra limpiando los domicilios, porque este es un mosquito que habita dentro de las casas", apuntó.En cuanto a la fumigación dijo que "no es muy recomendable porque solo mata al mosquito que vuela, pero no les afecta a los huevos".