Se confirmó la suspensión de la Fiesta Provincial del Caballo 2021

El presidente de ACEDU, Gustavo Reisig, aseguró que "la decisión de suspender la 30º edición de la Fiesta Provincial del Caballo fue tomada con mucha responsabilidad. Hemos estado trabajando durante todo el año para hacerla, pero dado este momento difícil que nos impone la pandemia, no ha obligado a suspenderla. De todas maneras seguiremos con reuniones para definir, si la situación sanitaria lo permite, hacer algún evento con lo que podamos, en este sentido, seguir colaborando con las cooperadoras escolares".



Por su parte, el intendente de Urdinarrain, Sergio Martínez, que también participó de la conferencia, agradeció a los integrantes de la Comisión de ACEDU por haber tomado, con mucha tristeza y responsabilidad, la decisión de suspender la fiesta: "Es una decisión muy difícil de tomar, pero dado el contexto y situación sanitaria, hasta que no aparezca la vacuna no podremos pensar en hacer con normalidad las actividades que tenemos pensadas para la ciudad".



"De todas maneras teníamos una esperanza, y hemos estado trabajando fuertemente para mantener en buenas condiciones el predio del Polideportivo, donde se realiza la fiesta todos los años, y con presupuesto municipal estamos haciendo obras de cloacas, manteniendo el campo de jineteada, alquilando un terreno lindero para uso del estacionamiento, entre otras obras de mantenimiento en los caminos que dan acceso al poli, pensando en la próxima fiesta a realizarse en enero de 2022", aseguró Martínez. (Reporte 2820)