"Gualeguaychú trabaja fuertemente para tener un turista seguro y cuidado"

"Fue un invierno muy duro en este contexto de Covid-19 y los prestadores pasaron por situaciones económicas complejas, por lo que recibimos con muchísima alegría el anuncio respecto a que vamos a tener temporada turística a partir del 4 de diciembre", comunicó a Elonce TV el presidente del Consejo Mixto de Turismo de Gualeguaychú, José Luis Alfaro.



"Gualeguaychú tiene una oferta de productos turísticos muy diversa, playas, termas, costanera, museos, paseos en lancha, senderismo, enoturismo para visitar viñedos. La ciudad está muy bonita y vale la pena recorrerla porque durante estos cuatros años de gestión, el intendente Martín Piaggio sumó muchísima infraestructura y, de hecho, hace unos días se inauguró la peatonalización de calle San Lorenzo sobre la costanera", detalló Alfaro al prometer que "Gualeguaychú está preparada para recibir al turismo entrerriano".



En la oportunidad, comentó que "la mayoría de los protocolos sanitarios se basa en tres ejes: la señalética para el turista, el uso de alcohol en gel y barbijos, y el respeto al distanciamiento social".



En relación al Carnaval del país, que este año no se realizará, refirió que "es un emprendimiento turístico privado, a través de cinco clubes que son socios entre sí, y para ellos es muy difícil no contar con este evento porque esos ingresos se derraman en otras actividades que realizan".



"La economía se verá resentida ante la ausencia del Carnaval, pero la ciudad tiene mucho más para ofrecer y estamos esperanzados de poder tener actividad turística", destacó Alfaro.



Punto aparte, mencionó que "Gualeguaychú siempre se nutrió del turista proveniente de la provincia de Buenos Aires". Fue en ese sentido que avizoró: "Creemos que esta temporada no será la excepción porque estamos recibiendo muchas consultas en un nivel aceptable".



"Organizamos aplicaciones, junto con la VacacionAR, para hacer un seguimiento del turista, de su situación sanitaria, para que se sienta seguro y estar en comunicación permanente con él mientras esté en Gualeguaychú, además de ofrecerle los productos turísticos que tiene la ciudad", adelantó Alfaro.



El presidente del Consejo Mixto de Turismo de Gualeguaychú comunicó que, desde el área a su cargo, "se trabaja fuertemente para tener un turista seguro y cuidado, y que ese visitante no repercuta en la situación sanitaria de la ciudad".



Finalmente, comentó que "está demorada la implementación de VacacionAR y aún no está claro cómo se aplicará la cuestión del seguro por Covid-19, lo que ha generado cierta incertidumbre". (Elonce)