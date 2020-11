Termas Chajarí abre el viernes para residentes y el 4 de diciembre para turistas

Termas Chajarí abre este viernes para residentes y el 4 de diciembre para turistas. Así lo dispuso el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto N°911/2020 ad-referéndum del Concejo Deliberante. También se fijaron los valores de ingreso al complejo para la temporada 2020-2021.



En primer lugar, cabe recordar que, debido a la situación de emergencia sanitaria que atravesamos, el Parque Termal de nuestra ciudad cerró sus puertas en marzo pasado. No obstante, durante todos estos meses, el Municipio llevó adelante diversas tareas para mantener y embellecer este lugar turístico visitado, no solo por chajarienses, sino, también, por turistas de todo el país y de países vecinos.



El Decreto N° 911/2020, por su parte, en su Artículo 2°, indica establecer la apertura del Complejo Termal Daniel Tisocco a partir del día 27 de noviembre de 2020, para residentes de la ciudad de Chajarí, en el horario de 9 a 21. El Artículo 3°, por su parte, establece para el inicio de la temporada turística 2020-2021 el 4 de diciembre del corriente, de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 2010/2020 del Poder Ejecutivo Provincial.



En cuanto a los nuevos valores de ingreso, el Decreto N° 911/2020, menciona que la entrada general costará $500; para jubilados $250; para menores de 4 años $200 y para menores de entre 4 y 12 años, $250. Los residentes de la ciudad, por su parte, con DNI, abonarán de lunes a viernes $150, y fines de semana y feriados $250; los menores de 4 años, también, residentes de la localidad, pagarán una entrada de $100, todos los días; residentes de entre 4 y 12 años, con DNI, tendrán que abonar una entrada de $100 de lunes a viernes y de $150 sábados, domingo y feriados. Asimismo, hay que mencionar que los residentes de Chajarí podrán abonar un canon mensual que, en el caso de los mayores, costará $1500, y para los menores de 12 años, el costo será de $800.



Por su parte, los jubilados de la ciudad, con DNI, abonarán un ingreso a Termas de $100 de lunes a viernes y de $200 sábados, domingos y feriados; en el caso de los jubilados y pensionados residentes del Departamento Federación y de la localidad de Mocoretá, que presenten DNI, pagarán $200, todos los días. Asimismo, los residentes del Departamento Federación y de Mocoretá, abonarán una entrada de $400.



Del mismo modo, los contingentes especiales y alojados en el complejo, deberán pagar una tasa especial de $400, todos los días. Las personas con discapacidad, por su parte, con Certificado Nacional, tendrán acceso gratuito al Predio Termal, todos los días.



En cuanto a las carpas y al uso de parrilla el costo por día -sin incluir la entrada al Complejo- será de $600; mientras que las casas rodantes y motorhomes por día, pagarán $1200. La reposera playera, por su parte, costará $150.



Finalmente, hay que decir que quienes asistan al Complejo Termal, deberán hacerlo respetando el distanciamiento social, tanto en las piletas como en el predio, usar tapabocas, higienizarse las manos con frecuencia y, en caso de presentar síntomas asociados a Covid-19, se les solicita no concurrir.