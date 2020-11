"Producimos la misma cantidad de agua pero el problema es el que derrocha"

Ante las elevadas temperaturas y la actual altura del río Uruguay, que ronda en los 36 centímetros, Jorge Mendieta, director del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) de la ciudad de Concordia, pidió a los vecinos que "no gasten de más", el servicio de agua potable.



Y agregó que "ya no es una cuestión de costos ni de dinero sino algo humanitario", teniendo en cuenta que "el agua que derrocha un vecino que tiene un buen servicio, seguramente en un par de cuadras es agua que le va a faltar a otro concordiense", señaló Mendieta.



De esta manera, el funcionario recomendó evitar el uso de mangueras, lavado de vehículos, riego y veredas, porque "esto no va a mejorar en lo inmediato", refiriéndose a la altura del río Uruguay y subrayando que "posiblemente tengamos menos caudal".



De todas formas, Mendieta aclaró que "a pesar de la altura del río, nosotros seguimos generando la misma cantidad de agua que generamos antes de los días de calor", es decir que "acá el problema es el mal uso, porque si consumimos de manera adecuada y racional no le faltaría a ningún vecino, ya que la cantidad que producimos alcanza para todos".



Reclamos

Ante la consulta si están recibiendo quejas o reclamos de vecinos por falta de presión en ciertos puntos de la ciudad, Mendieta dijo a Diario Río Uruguay que "recibimos de varios lugares que sabemos que habrá problemas, pero que se resolverá cuando tengamos en funcionamiento la nueva planta potabilizadora". Es decir "en la zona del Sanatorio Garat, Carretera La Cruz, Plaza España, que son lugares de reclamos históricos, pero que con la planta nueva se van a solucionar".