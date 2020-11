El humorista Maxi Sanguinetti homenajeó al personal de salud con un "Tik Tok"

El reconocido humorista Maxi Sanguinetti se sumó a la acción solidaria de Ayudar Hace Bien y realizó un homenaje para el personal de salud."La directora de todo el video fue mi hija de 9 años, ella le aporto toda la frescura", señaló el humorista aAdemás, señaló que "quise hacer algo creativo y ella me sugirió lo de tik tok, filmó, editó y le puso su toque artístico".En cuanto al humor en este tiempo de pandemia dijo que "ayuda a descomprimir un poco, y sacarle un poco la gravedad de las cosas y hacer más llevadero todo".Por otro lado, el humorista hizo referencia a los 30 años del primer fanzine de historietas de Paraná: "la Teta Psicodélica", de la que el formaba parte: "era una revista totalmente artesanal, con un diseño frío y dibujábamos a mano y ampliamos en una fotocopiadora; el proceso de armado llevaba alrededor de dos semanas"."Se trataban de historietas más atemporales, algunas de humor negro, otras en cambio eran más serias y tenían personajes reales", sumó.En cuanto a la inspiración dijo que "en mi caso me influenciaba mucho la literatura, como Cortázar, pero siempre con el humor. Ahora lo hago con las cosas más cotidianas, mi grupo de hockey, ver el trabajo de colegas".En cuanto a la evolución de la historieta en los últimos tiempos, dijo que "la historieta se ve mucho en redes sociales, y páginas web, cada vez existen menos medios gráficos, ya no quedan kioscos si quiera donde venderlas".