Inauguraron un vacunatorio en la Clínica Escolar de Paraná

El gobierno provincial, inauguró este viernes un vacunatorio en la Clínica Escolar de Paraná. Estará abierto de lunes a viernes de 7 a 18 y los sábados de 8 a 12."En el marco de la semana de los Derechos de Niñez y Adolescencia donde nuestro lema era poner en valor la cuestión de las vacunas, inauguramos este vacuanatorio", señaló la ministra de Salud, Sonia Velázquez, aEn este sentido, resaltó que "el vacunatorio es para completar esquemas de vacunación que en otras oportunidades se realizaban con los ingresos escolares y este año, por la pandemia, trabajamos especialmente este componente".Sobre el calendario de vacunación, la funacionaria aseguró que "cuando se hizo la modalidad casa por casa para la vacuna antigripal, encontramos una población muy importante longeva, que no tenían un servicio de accesibilidad para garantizar sus derechos, es por eso que tomamos nota y estamos inscribiendo sobre la Clínica Escolar".En tanto, El director General de Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, Lautaro Torreani, indicó que "en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), se generó cierto rechazo de los controles, y consecuentemente la cobertura de vacunas"."De todos modos, hemos recuperado la cantidad de vacunas que tiene el esquema y no hay faltantes. Esto sirve para pensar el 2021 sin enfermedades inmunoprevenibles, que ya tenemos controladas con las vacunas", manifestó.Y resaltó: "Sabemos que las medidas son seguras, por eso hablamos de vacunatorios seguros"Por su parte, Claudia Deiloff, directora de la Clínica Escolar dijo que "actualmente está funcionando el consultorio odontológico para emergencias y entrega de certificados. No se están haciendo controles de niños sanos, por el tema de la pandemia".Además, dijo que desde la institución están realizando el seguimiento de contactos estrechos de casos de coronavirus, "esperamos que en 2021 retomemos las actividades normales de la Clínica Escolar, respecto a la revisación de niño sano y el control de inmunizaciones".El vacunatorio estará abierto de lunes a viernes de 7 a 18 y sábado desde las 8 hasta las 12, está destinado a todas las personas todas las edades, "a la institución tienen que venir con barbijo y llevar a cabo las medidas de distanciamiento".Consultado, Torreani, sobre la temporada turística, el coronavirus y el comportamiento de las personas dijo que "hay que pensar en un equilibrio, los ciudadanos tienen que seguir con las medidas de prevención. Creemos que los protocolos van a ayudar con prevenir casos, y la red de servicios sanitarios colaborara con captar rápidamente los casos que se den de covid".