"En las playas tiene que haber cartelería y distanciamiento de dos metros"

"Desde el Consejo Mixto venimos reuniéndonos casi a diario con los prestadores. Desde nuestra parte le vamos brindando toda la información que nos llega de Nación y Provincia", explicó José Luis Alfaro, y agregó que "se ha generado incertidumbre sobre la App Vacacionar (declaración jurada para transitar por el país) y el Seguro del viajero que Entre Ríos no lo solicitaría, pero no sabemos todavía".



"Los protocolos son nacionales, de todos los alojamientos y playas. Todo esto va a regir desde el 4 de diciembre, como lo adelantó el Gobernador", explicó.



Además, aseguró que actualmente está permitido el uso recreativo de los espacios públicos, pero no las playas; y todo debe hacerse con distanciamiento.



"Nosotros no somos un área sanitaria sino de promoción del turismo y nosotros debemos bajarle esas condiciones a los prestadores: como el uso de tapabocas y sanitizantes", adelantó Alfaro y resaltó que "los protocolos están, nuestro trabajo es conseguir un verano seguro, pero no formamos parte de la conformación de esos protocolos".



En cuanto al verano que comienza en medio de una pandemia, Alfaro dijo que "en las playas tiene que haber cartelería, distanciamiento de dos metros entre grupos familiares o personas. Habrá controles de temperatura en algunas playas". (El Día)