Guardavidas de Concordia se manifestaron frente a la municipalidad

En la mañana de este jueves se llevó a cabo la convocatoria de los Guardavidas de Concordia frente a la Municipalidad.



"Estamos todos los guardavidas afiliados y no afiliados, porque es un problema de todos", ya que "la municipalidad no nos permite llevar adelante la prueba de agua teórica-práctica para que la escuela de Guardavidas le pueda firmar la libreta a todos, los nuestros y los del ámbito privado", contó Luis Penco, delegado de SUGARA Concordia, a Diario Río Uruguay. Y agregó que "ellos necesitan trabajar y no tienen las herramientas para hacerlo, que es tener la libreta firmada".



A su vez indicó que Aldo Tricarique, representante de los no afiliados a Guardavidas Concordia junto al el asesor de SUGARA participaron de la sesión del Concejo Deliberante, "porque hay intención de modificar artículos de la nueva ordenanza, innecesaria teniendo en cuenta que ya hay dos y habrá tres por el tema guardavidas", señaló y subrayó que "esperemos que por lo menos se modifiquen algunos artículos que estaban perjudicando a los trabajadores".



Temporada estival

Consultado sobre las expectativas laborales para la temporada estival, Penco remarcó que "nosotros presentamos un protocolo en agosto de 34 páginas y el protocolo de la reválida, pero no nos contestaron nunca". De esta manera "si se da el comienzo de la temporada, todos los elementos laborales no estarían y dudo que estén para diciembre", aunque "recién ahora Aldo Álvarez nos convoca para una reunión", cerró.