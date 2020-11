Elías: "Si entramos en la anarquía, el sistema de salud se va a saturar"

El director del Hospital Centenario de Gualeguaychú, Eduardo Elías realizó una dura advertencia a la población en general para que revea su comportamiento, de lo contario la ciudad puede volver a sufrir un retroceso en las distintas aperturas, a dos semanas del inicio de la temporada estival que se producirá el 4 de diciembre.Fiestas clandestinas y policías lesionados, playas públicas atestadas de gente, espacios públicos llenos de jóvenes compartiendo el mate, son algunas de las postales que se ven todos los fines de semana, que ponen en serio riesgo el estado de distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) que permitió generar nuevas aperturas comerciales y recreativas en Gualeguaychú.Remarcó que "aquí lo más importante es que el sistema hospitalario pueda dar respuesta y se pueda sostener en el tiempo, porque si se satura entramos en una etapa de gravedad. Hoy por hoy, tanto en los sanatorios privados como el Hospital podemos decir que la respuesta sanitaria está presente. Esto es bueno porque nos permite que la letalidad del virus solo sea la primaria, es decir de unas pocas personas y no por haber aumentado producto de la saturación del sistema sanitario".Precisó que "hoy estamos trabajando en un 53 por ciento de internación en terapia intensiva, hemos llegado al 90 por ciento, pero hoy podemos decir que estamos mejor".Interrogado sobre cuáles son los números que marcan la alarma en el sector sanitario. Elías dijo que "se enciende la alarma cuando el nivel de porcentajes de ocupación de camas de los pacientes moderados y terapia intensiva llega al 80 por ciento, en la cual ya tenemos que avisar al sector privado que se preparen para recibir pacientes"."No es lo mismo que yo en un día tenga 30 diagnósticos positivos de personas que tengan entre 30 a 40 años de edad que la misma cantidad de pacientes positivos con una edad de 70 a 80 años", expresó.Y continuó: "No es la cantidad lo que impacta a veces, sino las vulnerabilidades que esa personas puedan tener, si tienen patologías asociadas, obesidad , diabetes, presión arterial que requiere de una internación, en cambio otros pacientes sin patologías asociadas puede cumplir el aislamiento en su domicilio por estar asintomático, sin tener que ocupar una cama del sistema de salud".Dio cuenta de que "el 9 de noviembre tuvimos 81 casos positivos en la ciudad, pero el porcentaje de ocupación de camas de internación alcanzó el 65 por ciento sin llegar a una situación crítica como la que nos tocó vivir en octubre donde tuvimos que preparar las derivaciones de pacientes críticos y moderados al sector privado, pese a que teníamos 23 casos en promedio pero había pacientes más vulnerables"."Esta es la dinámica que tiene la enfermedad, que si siguen aumentando los contagios el virus terminará llegando a las poblaciones de riesgo y eso nos puede saturar el sistema sanitario. De ahí es donde surge el trabajo diario de seguir insistiendo en el cumplimiento de las normas que se generan cuando se da una apertura determinada. Si no respetamos los protocolos, los números de contagios serán cada vez más grande, el virus llegará a las poblaciones de riesgo, generando mayor letalidad, saturación del sistema sanitario y esto llevará al incremento de los fallecimientos por coronavirus", alertó Elías.Con respecto a la llegada del verano el director del Hospital, expresó: "Somos conscientes que puede llegar a suceder este verano que tengamos que pedirle al Municipio que cierre todo por el incremento de casos. Todo dependerá del comportamiento de la gente, que tenga tapabocas cuando estén cerca y se respete el distanciamiento social tanto en las playas como en las fiestas familiares, más allá del constante lavado de manos".Puso de relieve que "si se aplican bien los protocolos y se respetan, con esto bastará para mantener la situación controlada".Asimismo, subrayó que "cuando hablamos de crecimiento de los contagios nos referimos a la ruptura de los protocolos, no tenemos que preocuparnos por el turismo y las aperturas, debemos preocuparnos porque se cumplan los protocolos, de lo contrario acarreará retrocesos muy importantes para nuestra vida social".