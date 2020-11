Concepción del Uruguay busca que mascotas puedan ir a la playa

Un proyecto permitiría que animales domésticos puedan ingresar con sus familias al Balneario San José, en Concepción del Uruguay, levantando así la prohibición que rige desde 2010.



La ordenanza vigente -en su Art. 9- establece que "no se permitirán animales domésticos en el camping, en la playa y en el agua. En el barrio, los que allí estuvieren, deberán estar con correa y bozal, siendo los mismos de raza pequeña y de no alta peligrosidad. El dueño deberá juntar y limpiar los desechos que produzca el animal".



La iniciativa fue impulsada por el intendente Gustavo Bastian, y propone una modificatoria a la Ordenanza 37/2010, gracias a la cual perros y gatos que cuenten con libreta sanitaria, vacuna quíntuple, antirrábica anual e identificación en su collar con nombre y teléfono de contacto, tendrían acceso a este lugar público.



Sector sur



En diálogo con El Entre Ríos, Eduardo Lorenzo -responsable del balneario municipal sanjosesino- comentó que "se trata de una prueba piloto" y brindó algunos detalles sobre cómo se implementaría la recepción de mascotas.



"Tendrían un sector delimitado, que es el sur, donde pondremos unos cestos en que los dueños tendrán la obligación de depositar los desechos de sus animales".



"La libreta sanitaria debe estar al día con las vacunas correspondientes y semanalmente realizaremos desinfección del lugar por las garrapatas y demás", agregó.



Perros y gatos podrán permanecer en el balneario todos los días junto a sus dueños -residentes o turistas- en el horario de 14 a 20, siendo exclusivo para quienes van a pasar el día, no para quienes acampen.