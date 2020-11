Fueron renovadas las autoridades de las tres facultades de UADER

Ciencia y Tecnología

Ciencias de la Gestión

Ciencias de la Vida y la Salud

La renovación de autoridades en el ámbito de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) quedó concretada en un alto porcentaje al haberse elegido dos decanos y una decana en tres de las cuatro facultades.De manera presencial, cumpliendo con el protocolo de bioseguridad aprobado por el Consejo Superior y avalado por el Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES), el viernes 13 de noviembre se constituyeron, en sesión especial, los consejos directivos en la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT), Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG) y Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS), para elegir autoridades de cara al período 2020-2024.Los flamantes representantes de los claustros en estas unidades académicas (consejeros y consejeras electores/as), accedieron a los órganos de cogobierno luego de presentarse listas únicas, tanto de estudiantes, docentes, graduados/as/es como personal administrativo. A este escenario electoral se llegó como fruto del consenso y el compromiso de diversas agrupaciones y sectores que participan activamente de la vida universitaria, convencidos de apostar a la continuidad de las principales políticas institucionales implementadas durante el período en curso.De este modo, se consolida el proceso eleccionario en la UADER, en un contexto marcado por la emergencia sanitaria, donde todos los esfuerzos de la gestión saliente se han direccionado hacia el cuidado de la salud de la población universitaria y el resguardo de la democracia y la participación. Esfuerzos que, además, durante el presente año sirvieron para garantizar la actividad académica y el funcionamiento institucional desde la virtualidad.Cabe destacar que en los tres casos, las autoridades electas obtuvieron la totalidad de los votos de cada consejo directivo.En la FCyT, la nueva decana es Rosanna Sosa Zitto, ingeniera en Sistemas, actual vicedecana y con anteriores desempeños como subsecretaria de Extensión y responsable de la sede Concepción del Uruguay en esta unidad académica. Como vicedecana, la acompañará Daniela Dans, licenciada en Comunicación Social, fotógrafa profesional, docente de la casa en la carrera de Accidentología Vial y especialista en Educación Universitaria en Contexto de Encierro (coordinó el programa respectivo en la facultad).El acto eleccionario de FCyT tuvo lugar en su sede central de Oro Verde, en horas de la mañana. "Me honra esta distinción y es un orgullo renovar mi compromiso con la Universidad Pública, luego de haber acompañado en la gestión al Dr. Jorge Noriega (decano saliente)", expresó Sosa Zitto al ser elegida y destacó que "hace más de 15 años que estoy en la gestión universitaria y me he sentido siempre acompañada por los equipos de trabajo; y hace 21 años que soy docente universitaria y estoy convencida que tenemos que seguir trabajando para conseguir una sociedad mucho más justa e igualitaria".La flamante autoridad agregó que la tarea en la institución "tiene que ser mancomunada con los estudiantes, que son el alma de la Universidad, con los docentes, los egresados que tan bien nos representan en la sociedad y con el personal administrativo y técnico que son el sostén con su trabajo silencioso". También habló de fortalecer las sedes y agradeció a todos quienes ponen sus capacidades al servicio de la facultad.En tanto, Dans agradeció "este reconocimiento a mi trayectoria" y prometió "impulsar todos los proyectos que hemos pensado a partir del diálogo con todos los claustros". Abogó por una "facultad más abierta y participativa, efectivamente federal" e invitó a todos y todas "a caminar juntos en este derrotero para construir una universidad mejor".En la FCG resultó reelecto como decano el Abog. Luciano Filipuzzi, quien antes de ocupar el cargo que ostenta fue Secretario General de la Universidad desde 2012 y Secretario Administrativo y de Extensión en la etapa de normalización. Lo acompañará como vicedecano en esta nueva etapa, el Cr. Carlos Cuenca, actual Subsecretario Económico Financiero de la Universidad. El acto eleccionario se desarrolló en instalaciones de la Escuela del Centenario, en la capital provincial.Filipuzzi agradeció la confianza recibida para su continuidad, lo que destacó como un reconocimiento a lo hecho durante su breve gestión: "Es una satisfacción muy grande haber sido propuesto y elegido por unanimidad. El año pasado me tocó asumir en circunstancias atípicas; era un desafío empezar a cambiar la Facultad y a solo un año y medio después, hemos hecho muchas cosas".Añadió: "Quiero hacer extensivo el agradecimiento a toda la comunidad de la Facultad (?) que han puesto lo mejor de sí para obtener resultados satisfactorios en un desafiante año. Esta es una construcción mucho más amplia. Gracias a su esfuerzo y acompañamiento garantizamos la continuidad de todas las actividades y hoy estamos realizando una nueva jornada democrática con los cuidados necesarios que este tiempo nos ha enseñado".También se refirió al «compromiso que se vio reflejado en los acuerdos a los que llegaron los diferentes sectores para garantizar la institucionalidad y los procesos electivos. Tuvimos que sentarnos a hacer política en su sentido amplio, es decir, hacer cosas para cambiar la realidad. Acá están representados prácticamente todos los grupos que tienen que ver con la Facultad gracias a que en cada claustro se conformaron listas de unidad entre sectores diversos, con pensamientos diferentes. Se dejaron esas diferencias de lado para cuidar y revalorizar a la Facultad y la Universidad".Por su parte, el vicedecano electo manifestó su alegría por la concreción de una nueva jornada democrática y agradeció "formar parte de una construcción colectiva de una Facultad y Universidad de calidad". Puso énfasis en que "este momento constituye un punto de partida. Tenemos una gran cantidad de ideas y proyectos para ahondar lo que el Decano comenzó en su primera gestión". Opinó que "es necesario el trabajo en equipo, el diálogo y el intercambio de ideas. Sólo a través de lo colectivo podemos agregarle valor a las instituciones", remarcó.En la FCVyS, propuesto por una de las representantes del claustro estudiantil, fue elegido decano el actual rector, Bioing. Aníbal Sattler, en una ceremonia que tuvo lugar en el Complejo Educativo "Juan Domingo Perón" de Paraná, en las primeras horas de la tarde.Sattler dejará de ser la máxima autoridad de la UADER luego de dos períodos (8 años) de gestión, en los cuales encabezó un proceso fructífero de crecimiento e inserción a nivel regional y nacional. Vuelve a la facultad donde ya fue decano normalizador por un año y electo en ese cargo en la primera elección democrática (aunque luego accedió al Rectorado). También se desempeñó como secretario de Extensión y Bienestar Estudiantil en FCVyS y en la Universidad, en la etapa de normalización.El vicedecano que acompañará a Sattler será el Lic. Sergio Santa María, actual secretario Académico en la facultad, magister y licenciado en Enfermería, graduado en la UADER."Luego de ocho años de estar al frente de la Universidad, seguro faltaron cosas, pero hubo muchas que se hicieron y hoy tenemos una institución inclusiva, libre de discriminación, con perspectiva de género, con una postura abierta y territorial", marcó Sattler en su primer discurso como decano electo."Ahora aparecen nuevos desafíos para hacer crecer esas políticas en la facultad; siempre tengo una mirada constructiva y creo que también hay que seguir consolidando todo lo que la gestión de Estela Gross (decana saliente) ha generado", agregó.El todavía rector de la UADER señaló que "nos espera un enorme trabajo" y centró sus palabras en este año especial atravesado por la pandemia. "Tenemos que recuperar a quienes perdimos de nuestras aulas", dijo y agradeció "a profesionales de la salud que están dando todo, incluso la vida; a nuestros docentes por su aporte en la virtualidad y a los y las estudiantes de los cuales hemos aprendido mucho en este tiempo".Finalmente, Sattler -que antes había recibido en Rectorado a las autoridades electas de FCyT y más tarde acompañó el acto en la FCG- cerró su intervención manifestando "mi honor y mi homenaje a Micaela García, que es una bandera social, comunitaria y política, que va a seguir flameando en esta facultad".Cabe mencionar que la lista de unidad del claustro estudiantil decidió bautizarse con el nombre de la ex estudiante de la FCVyS víctima de femicidio.Para la continuidad del calendario electoral en la UADER, los días martes 1 y miércoles 2 de diciembre se desarrollarán jornadas de votación. Por un lado, en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) todos los claustros deberán elegir representantes ante Consejo Directivo. Se postulan 2 listas docentes, 4 del claustro graduados/as/es, 5 de estudiantes y 2 del personal administrativo. Por otro lado, el claustro Administrativo de toda la Universidad debe votar, entre dos propuestas postuladas, para elegir sus dos representantes ante el Consejo Superior.Cabe señalar que además del voto presencial, está vigente la posibilidad de votar por correspondencia y de la opción de voto de elector/a en tránsito. Toda la información vinculada a estos comicios (protocolos, modalidades, grupos de riesgo, mesas habilitadas) se encuentra disponible en http://uader.edu.ar/comicios y la normativa del proceso electoral en http://uader.edu.ar/elecciones-2020. Además, el lunes 7 de diciembre asumirán los decanos electos en FCyT, FCG y FCVyS; y se procederá a la elección y asunción de Decano/a-Vicedecano/a en FHAyCS. El viernes 11, en tanto, se constituirán los colegios electorales de docentes, estudiantes y graduados/as/es para elegir sus representantes ante el Consejo Superior. Y el cierre del cronograma será el viernes 18, con la Asamblea Universitaria donde se elegirá Rector/a-Vicerrector/a para los próximos cuatro años. La asunción está prevista para el lunes 21 de diciembre.