La UCU realizó una aclaración tras el reclamo de estudiante de abogacía

Sociedad Rindió 13 veces la última materia de abogacía y no la aprueban

Luego del reclamo de Noelia Romero Pared, estudiante de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay, desde la institución hicieron uso del derecho a réplica y brindaron su respuesta.El decano Yamil Bechir negó que exista discriminación contra la joven y sostuvo que otorgaron todas las condiciones y herramientas necesarias para que pueda aprobar la asignatura "Práctica Forense III", la única que le queda para recibirse, y que ha rendido sin éxito en 13 oportunidades en los últimos 2 años. En este sentido, consideró que las acusaciones "faltan a la verdad"."Ejerciendo nuestro derecho a réplica, ante la información inexacta y agraviante difundida en las notas radiales y diferentes páginas web, queremos visibilizar que, y sin ánimo de entrar en un debate sobre cuestiones privadas y reservadas de ningún estudiante; las mismas faltan a la verdad. Que no son ciertas las acusaciones vertidas por la Dra. María Marta Simon y la Srta. Noelia Romero", expresó.La Universidad de Concepción del Uruguay, "viene desarrollando su actividad en forma responsable y dentro de los marcos legales, desde hace más de 30 años en la ciudad de Gualeguaychú y más de 15 años con la carrera de Abogacía de la Facultad que presido".En tal sentido, explicaron que "la carrera de abogacía siempre se ha desenvuelto cumpliendo con su función legal de formar y capacitar profesionales, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las demandas individuales, en particular de las personas con capacidades diferentes, incluyendo casos excepcionales de privación de su libertad ambulatoria, y a los requerimientos nacionales y regionales".En ese sentido, para el caso de la alumna Noelia Romero, "se han realizado diversas y sucesivas evaluaciones colegiadas, en las que han participado 6 docentes diferentes y bajo metodologías diversas, que en ningún caso requirieron un esfuerzo motriz, todos los cuales se han desempeñado bajo el principio de la objetividad, equidad y no arbitrariedad, entendiendo que la alumna no ha logrado el nivel mínimo de conocimiento para obtener una nota de aprobación. Todo ello, ha sido acompañado con instancias de tutorías. Acompañamos a nuestros estudiantes durante todo su trayecto formativo, generando diversas herramientas, estrategias y adaptaciones pertinentes y seguiremos en esa línea de trabajo hasta que cada uno logre los niveles de conocimiento que lo habiliten al título profesional. Somos respetuosos de los derechos y garantías de los estudiantes, defendemos la calidad académica de nuestras carreras y la libertad de cátedra"."Hemos atendido cada uno de los planteos de la estudiante durante toda su carrera, repensando y rediseñando nuestras prácticas. Hemos implementado adaptaciones sugeridas por la alumna y adaptaciones y estrategias sugeridas por la institución. Ningún personal docente o no docente, se ha manifestado cuestionando las capacidades intelectuales de la estudiante. Nos hemos desenvuelto siempre a derecho y así lo seguiremos haciendo, informando que la universidad funciona con todas las habilitaciones correspondientes de las distintas instancias administrativas", indicó finalmente Yamil Bechir, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.