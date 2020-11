La secretaria de Salud visitó hospitales de la costa del Uruguay

La secretaria de Salud, Carina Reh, asistió a Villaguay, San Salvador, Villa Elisa, San José, Colón y Concepción del Uruguay; donde visitó los hospitales de estas localidades. En las diferentes instancias, y junto a las autoridades locales, recorrió y supervisó las adecuaciones practicadas por cada establecimiento para sostener la atención en el marco de la Pandemia por Coronavirus.



Reh señaló: "Son recorridas que venimos haciendo en forma progresiva, que tienen que ver con la decisión del Comité de Organización de la Emergencia de Salud de acompañar a todos nuestros trabajadores, que están haciendo un gran esfuerzo, sobre todo después de tantos meses de aislamiento y de Covid". Y agregó "Nos parece que más allá del contacto permanente en forma virtual, esto nos permite estar más cerca de nuestros trabajadores, y que es bueno acompañarlos personalmente, decirles que están haciendo las cosas bien y pedirles que no bajen los brazos". Acerca de las diferentes visitas En San Salvador, el martes 10 se hizo entrega de la Resolución Nº 4.293, por la cual se puso en funciones al doctor Juan Augusto Arlettaz al frente del hospital San Miguel. "Pusimos en funciones al nuevo director, que reemplaza a la doctora Fabiana Leiva en virtud de que ella nos acompañó en la dirección durante casi tres años, y como integra el equipo del nodo epidemiológico del hospital Delicia Concepción Masvernat, realmente se le complejizaba cada vez más a ella desempeñar las tareas". Acompañaron la actividad el senador Marcelo Berthet y el intendente Lucas Larrarte.



En Villaguay visitó el hospital Santa Rosa, donde entregó un monitor multiparamétrico que estará dispuesto en el quirófano del nosocomio (que en el último mes incorporó, además, una nueva mesa de anestesia). Allí, junto a su directora, Alejandra Barbarich, se recorrieron las instalaciones, el área de atención diferenciada, el consultorio de pacientes respiratorios y el shockroom del hospital.



Además se hizo un relevamiento del trabajo a nivel epidemiológico; y en la oportunidad participó el responsable del Sanatorio Americano, Juan Lafourcade. "Esta institución ha trabajado codo a codo con el hospital Santa Rosa, llevando adelante todas las internaciones de terapia intensiva que ha requerido Villaguay y las zonas aledañas", precisó Reh.



En la ciudad de Villa Elisa (departamento Colón), la secretaria de Salud visitó el hospital San Roque María de Francou, donde se reunió con su directora, Graciela Ingold, junto a la intendenta de la localidad, Susana Lambert, y parte del equipo de trabajo del nosocomio. En la ocasión se relevó el lugar de atención para pacientes Covid positivos y se dialogó acerca de cómo viene trabajando el hospital desde que hubo que hacer todas las modificaciones necesarias para sostener la atención diferenciada.



Asimismo, se revisó y supervisó la obra de instalación de gases centrales que está llevando adelante la institución para contar con oxígeno y vacío para la atención de pacientes respiratorios que requieren cuidados moderados. La misma se ejecuta a partir de una financiación conjunta entre el municipio y empresas de la localidad que colaboran con la obra.



Además, esta institución tiene un área, distante del cuerpo del hospital en sí, que es donde tienen internados a adultos mayores. "Se han dado todo un trabajo de acompañamiento, y los pacientes que podían ser reasignados fueron externados e internados en otras instituciones encargadas del cuidado de adultos mayores, así que han reducido la cantidad de pacientes internados a la mitad", explicó Reh.



Por su parte, en el hospital San José (de la localidad homónima, en el departamento Colón) la funcionaria se reunió con su director, Marcos Luciani, la jefa de enfermería y médica a cargo de los pacientes Covid, la doctora Natalia Evequoz; quienes plantearon algunas necesidades en relación a la atención ambulatoria y la atención de los internados. Además, se hizo un repaso de cómo ha impactado el importante aumento de precios en lo que tiene que ver con medicamentos e insumos, y cómo se han ido adecuando a todos estos incrementos para poder seguir dando asistencia, y no resentir el funcionamiento normal del hospital.



En tanto que en la visita al hospital San Benjamín de la ciudad de Colón, Reh se encontró con la directora, Norma Hernández, la coordinadora departamental de salud, María Elisa Malarín, y el equipo del nodo epidemiológico. Allí se supervisaron las instalaciones y las adecuaciones llevadas adelante desde la asunción de Hernández; y se plantearon las debilidades y fortalezas que tiene el hospital, "estuvimos repasando la situación que enfrenta el servicio de traumatología, con miras a subsanarse en poco tiempo", señaló Reh en tal sentido.



También se hizo entrega de un monitor multiparamétrico para la terapia intensiva del hospital, "en reemplazo de un monitor que ya tenía algunos desperfectos y no era posible reparar, con lo cual queda equipada la terapia intensiva completa, con cuatro respiradores nuevos, cinco monitores nuevos, ocho bombas de infusión y un ecógrafo; y también vimos las instalaciones del nuevo equipo de rayos de la institución".



Finalmente, la recorrida tuvo su cierre con la visita de Reh al hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde mantuvo un encuentro de trabajo con el director del hospital, Pablo Lombardi, la secretaria Técnica, Vanina Politti, y el jefe de personal, Servando Echeverría. En la oportunidad, se dialogó acerca de la situación del nosocomio en materia de recurso humano; se repasó la actividad del nodo epidemiológico, y sobre la tarea del nosocomio y cómo viene interactuando con el resto de los efectores de la Región Sanitaria 3.