Este año, los Juegos Universitarios Argentinos serán de manera virtual

La competencia, que comenzó hace seis años, se proyecta en dos instancias: una instancia regional y una nacional, ambas en modalidad virtual.Este año, debido a la pandemia, el Ministerio de Educación de la Nación, la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA) y con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes convocaron a los E-Juar, que se disputarán a partir del 7 de diciembre."Este año, se sumaron tres disciplinas, el League of Legends, Clash Royal y Fortnite. Los estudiantes de nuestra universidad van a competir con alumnos de Santa Fe y Córdoba en la instancia regional, y los ganadores pasaran a participar de la instancia nacional", expresóMartin Collaud, de Espacio UNER.Además, en la competencia se disputarán las disciplinas de ajedrez y freestyle."Todos los estudiantes de Universidades, públicas y privadas, que quieran participar, se pueden inscribir a través de: https://juegosuniversitarios.ar/ hasta el 3 de diciembre. Todo alumno regular de la universidad puede competir, tiene que aportar sus datos y luego se realizará un cruzamiento de bases con la universidad para corroborar que son estudiantes de la institución", explicó."La virtualidad es algo que vino para quedarse, como nos pasa con las clases. Es una modalidad que va a quedar, va a ir mutando, pero no va a desaparecer. Los E-Juar virtuales, pueden ir cambiando los juegos, pero seguramente los vamos a mantener los próximos años" dijo Collaud.Al finalizar, señaló que "hoy en día no tenemos fecha definida para realizar las competencias presenciales como los deportes de futbol, rugby y básquet".