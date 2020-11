Pompeo: "Habrá una transición tranquila hacia un segundo gobierno de Trump"

Las declaraciones del secretario de Estado se dieron luego de que los periodistas le preguntaron sobre las comunicaciones entre el gobierno actual y el equipo de transición de Biden, que se quejó de la falta de acceso.Las declaraciones del secretario de Estado se dieron luego de que los periodistas le preguntaron sobre las comunicaciones entre el gobierno actual y el equipo de transición de Biden, que se quejó de la falta de acceso.



Al igual que el presidente Donald Trump, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, se negó a aceptar la victoria de Joe Biden. Este martes Pompeo dijo en una rueda de prensa que habrá "una transición tranquila" hacia un segundo mandato de Donald Trump como presidente del país. Esto sin importar la proyectada victoria de Joe Biden.



Las declaraciones del secretario de Estado se dieron luego de que los periodistas le preguntaron sobre las comunicaciones entre el gobierno actual y el equipo de transición de Biden, que se quejó de la falta de acceso.



"El mundo debe tener plena confianza en que la transición necesaria para que el Departamento de Estado esté efectivamente operativo hoy, y efectivamente operativo con el presidente que estará en el cargo el 20 de enero por la tarde, será una transición exitosa", dijo Pompeo refiriéndose a la fecha y hora de la investidura presidencial.



Notoriamente molesto, Pompeo consideró "ridículo" preguntarle si la actitud de Trump no lesiona los reclamos de la diplomacia estadounidense de celebrar elecciones "libres y justas" en otros países.



El Gobierno de Trump bloqueó la transferencia de poderes. Esto incluye una de las áreas más importantes para el país: la seguridad nacional. De acuerdo con el diario El Mundo de España, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) se negó a cooperar con el equipo de Biden en el proceso.



Y es que Trump está llevando a cabo una serie de acciones legales para intentar demostrar que en las elecciones presidenciales hubo fraude electoral. Esto pese que no hay pruebas. El presidente irá primero a los tribunales estatales, en donde los jueces determinarán si aceptan sus reclamos y ordenan un recuento, y luego irá a la Corte Suprema de cada estado.



Este martes se conoció que el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, autorizó a los fiscales federales investigar las denuncias de irregularidades en las elecciones presidenciales de 2020 antes de que se certifiquen en diciembre, informó este lunes el diario The Washington Post.



Esto pese a que líderes mundiales, incluidos casi todos los aliados de Estados Unidos, felicitaron a Biden, quien logró una ventaja indiscutible en estados clave, y cosechó la mayoría del voto popular a nivel nacional.



Joe Biden se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos con 279 votos electorales y hasta el momento con 76.378.493 votos populares. Aún está por verse cuál es el resultado en estados como Arizona, Carolina del Norte y Georgia.