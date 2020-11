Piaggio advirtió sobre la posibilidad de restringir nuevamente la circulación

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio encabezó una reunión en el salón de la Memoria de la Municipalidad de Gualeguaychú, en la que se analizó la situación sanitaria de la ciudad ante el nuevo aumento de casos de Covid-19



Las últimas semanas tanto Gualeguaychú como las ciudades del departamento tuvieron un notable aumento de casos positivos, lo que motivó este encuentro para definir los pasos a seguir, teniendo en cuenta que la provincia comenzará a recibir turistas de otras localidades en poco más de 20 días.



La ciudad tiene una apertura casi total de actividades comerciales desde el mes de septiembre luego de ingresar en ASPO durante dos semanas. En aquel momento la adopción de esa medida preventiva y anticipatoria permitió que se descomprima el sistema de salud local.



"Estos primeros diez días de noviembre vimos un crecimiento exponencial de la cantidad de casos positivos en Gualeguaychú, lo que nos genera una enorme preocupación. Es un momento en el que estamos muy alerta, porque la enfermedad está presente en nuestra ciudad, superando el pico de agosto y septiembre. De marzo a hoy aprendimos que debemos ser conscientes que el trabajo de todos y todas no termina. Se requiere hacer el máximo esfuerzo por prestar mucha atención y adoptar el distanciamiento físico y la protección e higiene cuando estemos fuera de nuestras casas", repasó Piaggio, que agregó: "Es importante que entendamos que debemos ser responsables con la progresividad que obtengamos, ya que si no sostenemos los cuidados necesarios, tengamos que una vez más realizar medidas de restricción de circulación para que el sistema de salud no colapse".



"Cuanto más nos comprometamos individualmente mucho más lento va a ser ese crecimiento, mucho más manejable en términos de diagnóstico, seguimiento y tratamiento para todos los que lamentablemente se enfermen". "Tenemos que construir una nueva normalidad donde los vecinos y vecinas puedan trabajar de forma segura y llevar el pan a sus casas, pero con responsabilidad y en la medida que encontremos el equilibrio con el sistema sanitario podremos transitarla así", remarcó Piaggio.



En el encuentro también se planteó la necesidad de conocer cómo está diagramada la estrategia sanitaria para la temporada de verano que inicia el 4 de diciembre. El objeto es contar con información para continuar el trabajo constante con todos los sectores como asi también para estudiar las posibles medidas a implementar en caso de que sean necesarios por la situación sanitaria.