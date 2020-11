Paraná inicia un proceso de construcción de Marca Ciudad

La idea es generar una síntesis publicitaria de la identidad local que acompañe e impulse las propuestas y producciones paranaenses. El proceso es colaborativo con un Consejo Asesor compuesto por referentes de organizaciones no gubernamentales, universidades y funcionarios. El 19/ 11 se desarrollará una jornada virtual con Raúl Belluccia, prestigioso consultor internacional en la temática.



En sintonía con lo que sucede en otras ciudades del país y el mundo, Paraná inicia el camino de construcción de su Marca Ciudad. Se trata de un proceso necesario para las ciudades que buscan mejorar su imagen en los ciudadanos, los visitantes o posibles visitantes y los interesados en establecer vínculos comerciales, académicos o de otro tipo.



"Buscamos mejorar la percepción de los vecinos y vecinas, y de nuestras visitas sobre Paraná. Recuperar nuestra esencia, el orgullo de pertenecer a esta ciudad", explicó Camila Farías, secretaria de Coordinación Estratégica del Municipio.



La idea es construir una marca de y para la ciudad que pueda funcionar acompañando propuestas culturales, emprendimientos económicos, iniciativas académicas, que fortalezca los proyectos sectoriales y que trascienda a las gestiones políticas. En este sentido, Farías explicó que la estrategia obedece a una lógica colaborativa: "En febrero convocamos a organizaciones no gubernamentales de diferentes sectores: turismo, cultura, empresarios, universidades, ecologistas para formar parte de un Consejo Asesor Marca Ciudad con la potestad de coordinar el proceso y definir la Marca". Luego, la pandemia del Covid 19 obligó a posponer la iniciativa.



Este viernes 6 de noviembre se reunió nuevamente el Consejo Asesor para analizar la reprogramación de actividades en esta nueva normalidad a fin de andar un camino de aproximadamente seis meses hasta llegar a la creación de la Marca.



El Consejo definió para el jueves 19 de noviembre a las 11.30 hs una jornada virtual de sensibilización sobre Marca Ciudad en la que participará el prestigioso consultor internacional en marcas, Raúl Belluccia. Para este mes de noviembre y diciembre está prevista una etapa de relevamiento y diagnóstico, luego se pasará a la construcción de la esencia de Marca es decir, detectar los atributos que identifican a Paraná para poder desarrollar un pedido o brief de construcción.



Participaron del II Encuentro del Consejo Asesor Marca Ciudad, referentes de distintas áreas del Municipio, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, del Consejo Empresario de Entre Ríos, de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial, de la Unión Industrial, el Centro Comercial e Industrial, el Polo Tecnológico, la Corporación para el Desarrollo de Paraná, el Colegio de Arquitectos, el EMPATUR, Ecourbano y Cauce.



"El espacio está abierto a todas las instituciones que estén interesadas en participar", detalló Farías y agregó: "Cuantas más expresiones locales se involucren en el proyecto llegaremos a un resultado más representativo y consensuado. La idea es generar acciones que impulsen y proyecten a Paraná y sus producciones".