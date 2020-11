Nogoyá posterga habilitaciones al ser declarada zona con transmisión local

Integrantes de salud del COES Nogoyá se reunieron esta mañana a fin de evitar un eventual colapso sanitario luego que la Dirección de Epidemiologia del Ministerio de Salud colocará a la ciudad en zona 3.La idea fue afianzar el trabajo que se viene realizando en las diferentes estrategias que apunten a la concientización social, hacer hincapié en los controles sobre el uso de barbijos y reuniones masivas. Fue visto con buenos ojos desde la parte sanitaria, la ordenanza que estableció el control y posterior multa a lugares con muchas personas.La ciudad de Nogoyá fue declarada en zona 3, lo que significa "zona con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria", sumándose a localidades como Concordia, Chajarí, Crespo, Diamante, Victoria, entre otras.Si bien el COES local no decidió retroceder en las actividades ya programadas, resolvió postergar las nuevas habilitaciones solicitadas y mantener el horario de las ya establecidas, hasta las 00 horas con estrictos controles y el acompañamiento entre las partes integrantes.El primer mandatario Rafael Cavagna, aseguró que desde la municipalidad se seguirá garantizando los servicios, explicó que se han implementado medidas para el cuidado del personal e instó a los vecinos "a seguir cuidándose tomando las medidas preventivas que por los diversos medios se han dado a conocer".Desde el COES, en sintonía al decreto provincial, llamaron a respetar el distanciamiento social; a limitar la circulación de personas en espacios abiertos; a que los comercios empleen el uso de barbijo, alcohol y el registro de consumidores, clientes y usuarios; a controlar y evitar las reuniones sociales y fiestas no autorizadas.Desde el hospital se manifestó que" se está implementando una nueva estrategia por parte del sistema sanitario ante un virus que es predecible, que se puede evitar ¿Cómo? con las buenas conductas humanas, los cuidados personales y no estar expuesto buscando el virus".Estuvieron presentes el presidente municipal Rafael Cavagna, la vice presidenta municipal Sandra Facello, el director del hospital San Blas Javier Ascúa, el Jefe Departamental de Policía Javier Hernán Oertlin, la senadora provincial Flavia Maidana, el diputado provincial Gustavo Cusinato, el concejal José Villegas, entre otros.