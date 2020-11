La UTN Paraná celebró la 37º Colación, en su primera ceremonia virtual

La Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional realizó este viernes el acto académico más relevante del año con la entrega de diplomas a 46 egresados de las carreras de grado, cuatro de las carreras de posgrado y 14 en las de pregrado. Del acto participó el rector de la UTN, Héctor Aiazza, autoridades de la universidad, docentes y egresados.La ceremonia, que se realizó vía streaming a través de la plataforma zoom, fue seguida por autoridades de diferentes facultades e instituciones, familiares y amigos de graduados, también desde las redes sociales de la facultad: Youtube, Facebook Live e Instagram.

Distinciones y homenajes

Las palabras del decano

Diplomas y distinciones

En un escenario inusual, apenas habitado por el decano de la UTN Paraná, Alejandro Carrere, el vicedecano, Alejandro Jerichau y la locutora del acto, Maricel Satler, el acto correspondiente a la 37º Colación de esta casa de estudios dio inicio a las 19 horas puntualmente, habilitando a partir de ese momento la presencia de todos los participantes de la ceremonia a través de vías virtuales, especialmente de los homenajeados de la noche: los estudiantes que culminaron su proceso académico alcanzando el título en las diferentes carreras que ofrece la UTN Paraná.A 72 años de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional y a 56 del inicio de la Regional Paraná, desde el edificio de calle Almafuerte 1033 y desde allí en vinculación virtual con cada hogar de los integrantes de la comunidad académica, se comenzó a desarrollar una ceremonia sin precedentes en la historia de la facultad.Luego de la presentación de las autoridades y la interpretación del Himno Nacional Argentino y el Himno de Entre Ríos, interpretado por la Banda de la Policía de Entre Ríos, se dio lugar a la jura de los egresados de las tres carreras de grado: ingeniería civil, ingeniería electrónica e ingeniería electromecánica.Una vez realizado el juramento, en las tres fórmulas planteadas y de acuerdo a la elección de cada egresado, tuvo lugar la palabra de Agustín Serrano Vázquez -flamante ingeniero en electrónica- en representación de los nuevos y las nuevas profesionales.En sus palabras, Serrano Vázquez celebró la oportunidad de realizar el acto aún en condiciones de distanciamiento y de modo virtual, expresando una sensación de "orgullo, agradecimiento y nostalgia".Serrano Vázquez valoró el proceso académico y subrayó que "el conocimiento no es un vaso que se debe llenar, sino un fuego que se debe encender". En esa dirección tuvo palabra dedicadas a docentes y autoridades, pero además tomó la ocasión para señalar los modos disímiles en que cada uno y cada una realizaron su recorrido universitario para concluir en que lo importante, lo realmente importante, es que "no somos los mismos, la universidad nos trasformó y hoy podemos observar la realidad desde otra perspectiva".En ese mismo sentido planteó que "tenemos una responsabilidad social y es volcar ese conocimiento adquirido en las aulas a cada obra, teniendo siempre presente que cada decisión y cada acción tendrá un impacto no solo en nuestra vida, sino en la de todos aquellos que nos rodean".Finalmente, el egresado agradeció a familiares y amigos de todos los nuevos profesionales, señalando que "si hoy estamos festejando este logro, es porque tenemos atrás a unos gigantes en esta batalla", dijo refiriéndose a familiares, docentes y autoridades.El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, en representación del intendente Adán Bahl, participó de la ceremonia y felicitó especialmente a egresados y egresadas, pero también al decano Carrere y autoridades de esta casa de estudios "con quienes compartimos la inquietud y el interés de mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad, sabiendo que con la promoción de ideas, valores y principios podemos conseguir que la ciudad progrese y para eso necesitamos profesionales que formulen su aporte y junto a ellos podemos salir adelante", sostuvo.Acto seguido, el recto de la Universidad Nacional Tecnológica, Héctor Aiassa, valoró el acto de colación "como el más importante de la vida universitaria" y tomó la oportunidad para felicitar calurosamente el trabajo del decano y su equipo de gestión por lograr una ceremonia de estas características en el contexto actual. En esa dirección, reflexionó Aiassa, "desde la universidad estamos haciendo un montón de cosas que no tenían antecedentes y este acto es, también, un hermoso antecedente".Alejandro Carrere, decano de la facultad, pronunció un discurso orientado a destacar los desafíos que presentó para toda la comunidad académica el contexto de pandemia y emergencia sanitaria.En ese marco, en uno de los pasajes, evaluó que "en la profesión de la ingeniería desarrollamos las capacidades de adaptación a diferentes contextos, y la experiencia demuestra que nos volvemos resilientes ante las circunstancias que resulten adversas". Y remarcó que "no hay que perder de vista que la experiencia indica que las crisis en la historia han permitido repensar, cambiar rumbos, abrir nuevas oportunidades".Carrere resaltó la tarea de docentes, no-docentes y autoridades a la hora de garantizar el acceso a la educación de gratuidad."El 16 de marzo la facultad estaba dando sus clases en forma remota. En todas sus carreras, en todos los niveles, con el auxilio de sistemas de videoconferencias, de aulas virtuales y una serie de diferentes recursos tecnológicos que hace un tiempo ya teníamos a disposición de la educación, pero de los que hoy hacemos uso masivo", destacó.En un acto de colación sin antecedentes por su desarrollo virtual, el decano expresó su satisfacción frente al trabajo realizado."Quiero decirles que para mí es un honor presidir la facultad en un momento tan difícil. Lo digo, porque esta entrega nos hace ver lo mucho que podemos hacer como conjunto y eso nos debe poner orgullosos. Es un tiempo de muchos problemas, y las pospandemia nos dejará seguramente muchos otros por resolver, pero la universidad está cumpliendo con uno de sus objetivos principales que es formar ciudadanía", manifestó.Acto seguido, Carrere hizo un repaso de muchos de los hitos y logros que la facultad pudo alcanzar en 2020 y trazó las directrices que seguirán guiando a la casa de estudios en 2021, para finalizar con un mensaje a todos los egresados y egresadas: "Como dije antes, las dificultades en su vida, en sus carreras como profesionales, siempre van a estar, no se pueden evitar. Lo importante es que las mismas puedan superarse a partir del conocimiento, del aprendizaje de situaciones anteriores, de construir esos molinos de viento que generen energía para seguir impulsando, para transformar, para seguir construyendo".Luego de las palabras, la ceremonia tuvo su continuidad con la entrega de diplomas a los egresados de las carreras de posgrado, grado y pregrado, en el siguiente orden: Maestría en Control Automático, Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Electrónica, Tecnicatura Universitaria en Programación, Tecnicatura Universitaria en Equipos Viales, Mineros y Agrícolas, Técnico Universitario en Electrónica y Tecnicatura Universitaria en Administración y Gestión en Instituciones de Educación Superior.Además, la facultad, en conjunto con otras instituciones, como el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil, la Caja Prever, la Cámara Argentina de la Construcción y el Centro de Estudiantes de la UTN FRP, destacó la labor y el esfuerzo de los mejores promedios en cada una de las carreras. Ellos fueron: Arduino, Sebastián (con 8.62), en Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo; Margheim, José Luis (8.90), en ingeniería civil; Mateo, Lucas Juan Marcos (9.02), en electromecánica; Pozzo, Milton (8.99) en electrónica; Monzón, Luciano Gonzalo (9.05) en Tecnicatura Universitaria en Programación; Kaiser, Matías Gonzalo (9.05), en Tecnicatura Universitaria en Equipos Viales, Mineros y Agrícolas; Cargnel, Pablo Nicolás (8.61), en Técnicos Universitarios en Electrónica.Finalmente, también se distinguió al mejor promedio de todas las carreras de grado de la facultad, en este caso obtenido por el ingeniero electromecánico Lucas, Juan Marcos, con 9.02Con la participación de autoridades, a través de videos grabados que resultaron palabras previas en homenaje a los protagonistas, la UTN Paraná distinguió a los egresados con 25 años de trayectoria, como así también a los docentes que cumplieron 25 años en ejercicio, en este caso Aníbal Osvaldo Hiraldo y Leonardo Levinez.Del mismo modo, se realizaron entrega al personal que accedió en 2019 al beneficio de la jubilación.El cierre del acto, en tanto, estuvo a cargo del reconocido pianista paranaense José Bulos, quien desde el Aula Magna de la facultad, en transmisión directa para todos los participantes de la ceremonia, interpretó tres piezas del repertorio folclórico nacional en sus propias versiones.