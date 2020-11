Este lunes vuelve a funcionar el centro de día "Dr. Mario Bozzi"

Este lunes vuelve a abrir sus puertas el Centro de día, "Dr. Marío A. Bozzi", que funciona en el Hospital Pascual Palma, y atiende a adultos mayores, será con grupos reducidos y los pacientes no podrán desayunar ni almorzar en la institución.



"Este lunes vamos a estar reabriendo el Hospital de día para toda la comunidad. Hoy nos reunimos para trabajar interinstitucionalmente, en esta ocasión recibimos al grupo Scout, Juan Pablo II que esta poniendo en condiciones la institución", explicó el director del Hospital Pascual Palma, Esteban Sartore, a Elonce TV.



En este sentido, indicó que "el hospital está viviendo un montón de cambios, pintamos, acondicionamos salas".



En tanto, la coordinadora del Centro de Día dijo que "retomamos el lunes que viene, no va a ser como trabajamos antes, sino que habrá grupos reducidos, y estarán separados. No se desayunará acá, el horario será reducido y se llevarán una vianda para puedan almorzar".



En cuanto a las atenciones que brinda el centro dijo que "hay psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, etc"

"Antes de la pandemia concurrían alrededor de 25 abuelos y ahora vendrán en grupos de seis pacientes", señaló.



Por su parte, una de las integrantes el grupo scout, dijo que "el objetivo final es acondicionar el lugar para que los adultos mayores puedan disfrutar del espacio. Ahora limpiamos, retiramos malezas y en unos días colocaremos plantines"