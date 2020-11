Tras la bajante, realizaron una limpieza en el Río Gualeguaychú

Con una altura del Río Gualeguaychú que era de solo 0,29 en el Puerto Local en la mañana de este viernes, se realizó una limpieza en su costa.



Al respecto, el director de Espacios Públicos Alejandro Beatrice comentó que "se coordinó un trabajo con Obras Públicas, Ambiente y la cuadrilla de microbasurales en el que 15 personas trabajaron levantando piedras, botellas, bolsas, cubiertas, fierros, palos, y demás".



"Se logró sacar mucha suciedad en un trabajo enmarcado en el cuidado del medioambiente y en pos de una mejor calidad de vida a los vecinos", destacó. Interpelación a los vecinos Desde el municipio se realizó un llamado de atención a la comunidad sobre los desechos que se arrojan al río. "En cada bajante hay un paisaje muy particular en la orilla de nuestro río; nos muestra y nos devuelve un poco de lo que nosotros le damos, muchas cosas que los vecinos de nuestra ciudad no han dispuesto de forma segura y que como finalidad terminan en el Río Gualeguaychú", plantearon.





"¿Cómo llegan los residuos al río? Es simple, cuando no utilizamos los tachos correspondientes en las zonas de paseo, cuando dejamos residuos en la vía pública, cuando tiramos papeles en cualquier parte de la ciudad, la lluvia y el viento arrastran estos elementos hasta uno de los bienes más importantes con el que contamos", expresaron desde el gobierno.



Por ello, aseguraron que "Proteger y cuidar nuestro río es responsabilidad de todos, no sólo de los compañeros que realizan la actividad de limpieza en las cuadrillas, si no de todos los vecinos".



"Con una actitud simple podemos lograrlo, y además, estaremos colaborando con la labor diaria de los trabajadores", concluyó el equipo de comunicación municipal.