La exposición de "maquetas carroceras" tendrá un fin solidario en Gualeguaychú

Con el objetivo de mantener el espíritu carrocero a pesar de la imposibilidad de la realizar el desfile, el próximo domingo 8 de noviembre de 14 a 18 horas en Plaza Colón se desarrollará la exposición de las maquetas carroceras. La nueva modalidad, única posible para el marco de la pandemia intenta reversionar los trabajos estudiantiles con trabajos a escala en una jornada solidaria.



Sabido es que la Edición N°61 del Desfile de Carrozas Estudiantiles no se desarrolló en su forma tradicional, pero reversionadas y bajo el formato de maquetas tendrá su corolario el próximo domingo. Perfil solidario Respecto del evento, la exposición de los trabajos tendrá un perfil solidario ya que todos aquellos que quieran colaborar podrán hacerlo a través de un alimento no perecedero y participarán de diferentes sorteos a los cuales se accederá con un número entregado a tal efecto. La referida colecta estará a cargo de la agrupación solidaria "Cada vez somos más", que a su vez destinará la ayuda a entidades que lo necesiten.



Desde la Comisión Central de Carrozas indicaron que "lo que se ha intentado es que la suspensión del desfile no deje un vacío y al menos un evento deje la llama vida y la presencia carrocera en los chicos y la comunidad. Y como dijimos en su momento, si carrozas siempre fue un mensaje de esperanza, este año no podía faltar para dar testimonio de vida y de optimismo", explicaron. Maquetas La maqueta es un modelo a escala de un objeto (aproximadamente de un 20 % de su tamaño real), construido con materiales pensados para mostrar y destacar aquello que representa. La maqueta carrocera será la expresión más genuina de una carroza real, en proporciones y funcionalidad. Contará con todas las partes funcionales que debe tener una carroza: chasis, barra de empuje, ruedas (no es necesario que circule); en tanto, la iluminación y música será opcional ya que no se evaluará. En tanto, será jurados de los trabajos expuestos Raúl Albanece, Vicente Melgar y Mario Giordán.