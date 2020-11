Aseguran que la rentabilidad del autocine en Gualeguaychú no es buena

El gerente de la empresa que realiza el autocine en Gualeguaychú, reconoció que tenían otra expectativa y que el balance no es bueno.



"El balance que podemos realizar en estas primeras cuatro semanas del autocine, no es bueno, porque esperábamos otro tipo de respuesta de la gente, por lo que sostenemos el autocine para poder estar activos, pero como negocio no es para nada rentable" contó en Radio Máxima el gerente de Cinema, Ignacio, Cebrián.



Admitió que "pensábamos que en el mes de arranque, podía ser importante la respuesta por lo novedoso, pero los resultados no fueron así".



No obstante, estimó que "quizás sea una cuestión de tiempo hasta que la gente se acostumbre al producto, pero lamentablemente no vamos a tener muchas alternativas a la hora de conseguir recreación".



Añadió que "ahora estamos abriendo los días sábados en doble función, mientras esperamos que nos den la posibilidad de poder abrir la sala del cine, aunque sea con un aforo del 30 o el 50% de la capacidad".



El gerente reconoció que "están muy lejos de las expectativas que tenían pero es algo que sucede también en otros lugares con este formato nuevo".



También contó que "cuando a nosotros nos confirmen que vuelve el cine tradicional nosotros cerraremos el autocine en el puerto".



"Sabíamos que no era un negocio rentable porque los autocines en el país, estaban funcionando mal, pero seguiremos realizando este formato hasta que la gente lo conozca", completó el empresario.