Con más de 130 aislados, Ubajay cierra el municipio y suspende actividades

En estos días se dará a conocer el decreto por el cual se cierra el municipio hasta el 12 de noviembre, informó el intendente de Ubajay, Marcelo Giménez. La decisión es porque dos personas que trabajan en el estado municipal contrajeron el virus.



"Los que estamos complicados somos los que trabajamos en la Municipalidad", dijo el intendente. Subrayando que "tenemos 3 casos activos y la mayoría de los empleados aislados".



Actualmente, Ubajay tiene unas 135 personas aisladas, mientras tanto el intendente Giménez entiende que deberían ser muchas más las que tendrían que estar en esa situación. "Para nosotros tendría que haber más de 200 aislados, esa decisión la está tomando el Centro de Salud", indicó.



Giménez admitió que "no estábamos del todo preparado para las aperturas que veníamos haciendo", y lamento la situación porque "hasta el sábado anterior al Día de la Madre, Ubajay parecía Miami".



Enseguida agregó que "había gente que nos llamaba y nos reclamaba que quería ver a la familia, que querían comer un asado, que querían juntarse". Ahora "estamos pagando los costos de esas aperturas", destacó.



"Tomamos la decisión de reducir los horarios de cierre de los comercios que pueden estar hasta las 21, además de la prohibición de todo tipo de reuniones sociales y familiares que superen las 5 personas", indicó el jefe comunal. También se determinó el cierre de todos los bares y "canchas de fútbol 5, paddle, bochas y deportivas en principio hasta el 12 de noviembre".



Giménez está aislado porque "dos chicas que trabajan en la Municipalidad me citaron como contacto estrecho, pero no tengo síntomas", dijo.

Por otro lado, informó que el parque Nacional El Palmar no pudo abrir sus puertas debido a este brote de coronavirus.