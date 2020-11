Urdinarrain retoma las clases presenciales en las escuelas rurales y la Técnica

Este lunes, el Presidente Municipal Sergio Martínez y el Vicepresidente Jorge Riehme, recibieron a la Directora Departamental de Escuelas, Marta Landó, con quien analizaron la vuelta a clases presenciales para los alumnos de la Escuela de Educación Técnica y escuelas rurales. En dicho encuentro, luego de que en la última reunión de CoES se aprobara el protocolo presentado por la Escuela de Educación Técnica Nº 18 General Manuel N. Savio, se resolvió el retorno a las aulas para los talleres de 7º año y también para los alumnos que concurren a las distintas escuelas rurales."Sabemos que cada departamento tiene su propia realidad. Hay que ver el tema del distanciamiento, no todas las aulas tienen las mismas dimensiones. En este sentido, creo que deberíamos trabajar, no solo en un protocolo departamental, sino uno por cada institución", explicó Landó.Además, dejó en claro que es probable que los primeros en retomar las clases sean los alumnos que están finalizando sus ciclos, y en última instancia los más pequeños. En relación a esto agregó que: "la vuelta a clases de los alumnos deberá ser con el permiso de sus padres, ya que entendemos que hay muchos que dicen que no van a enviar a sus hijos a clases".En su visita a nuestra ciudad recorrieron las instalaciones del Colegio de Urdinarrain y de la EET. Nº 18 Gral. Manuel N. Savio, junto con la Arquitecta Leticia Bogliolo, al frente de la zonal de Arquitectura Gualeguaychú, viendo las principales necesidades de infraestructura ante el inminente comienzo de las clases. Al término de la recorrida mantuvieron una reunión con la supervisora zonal de nivel primario Silvina Gómez.