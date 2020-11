El hospital Fidanza registra 11 casos de Covid y tres fallecidos

Foto 1/2 Foto 2/2

Desde que comenzó la pandemia por el coronavirus, el hospital geriátrico "Fidanza" de Colonia Ensayo, en el departamento Diamante, lleva registrados once casos positivos y tres decesos.



En declaraciones a Elonce TV, Mariano Neme, director del nosocomio afirmó que "es un momento muy especial que estamos sobrellevando, pero de la mejor manera posible. Esta pandemia que nos ha afectado desde marzo, ha transitado por diferentes etapas, donde a lo primero fueron contagios leves y después se fue masificando en las grandes ciudades y se fue expandiendo".



En este momento, "tenemos tres residentes positivos que están cursando el covid, están totalmente controlados, estables y con una mejoría constante. La sala de clínica actúa como sala covid, donde todo el personal de enfermería, mucamas y médicos están haciendo un esfuerzo más que importante para que los abuelos estén bien".



En total en el Fidanza han tenido 11 casos positivos, sobre una población de 88 abuelos, más los chicos del IPRODI que tienen su pabellón y son 8 chicos y solamente hubo un caso sospechoso que dio negativo.



Tres de los casos confirmados "fueron agudos y fallecieron en nosocomios de la capital entrerriana. Eran abuelitos que tenían patologías de base", explicó el director.



Respecto de las visitas, Neme dio cuenta que el "modus operandi" que tenía el hospital, "ha variado. Los trabajadores tienen sus elementos de protección personal, no está permitido el ingreso de automóviles, se toma la temperatura y hay restricción en los pabellones, ya que no se puede salir de uno a otro. Además se ha alterado la atención en los consultorios externos que están suspendidos, aunque se mantiene la guardia".



Consultado sobre cómo se trabaja con los adultos mayores en el aspecto anímico, Neme indicó que "tenemos un psiquiatra y dos psicólogos que van detectando tanto en trabajadores como en los abuelitos diferentes etapas; lo abordan, lo trabajan en conjunto y también hay un gran trabajo del Padre Hernán Arismendi y no dejan que decaiga el estado anímico ya que las visitan no son periódicas como antes de la pandemia. Vienen tres familiares por semana con el objetivo de resguardarlos de los contactos con las personas que vienen del exterior". Elonce.com