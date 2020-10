Diagnostican por Covid-19 entre seis y diez casos diarios en hospital Domagk

. Así lo confirmó ala directora del nosocomio, Dra. Daniela Waldner., lo que acelera el proceso y descomprime el tener que derivar pacientes para hisopar a los hospitales San Martín o La Baxada", comunicó la médica al revelar que se realizan hasta cinco test por día, cuyos resultados de positividad varían."Entre seis y diez pacientes por día son diagnosticados por coronavirus, y", indicó Waldner al explicar que el "margen de atención en el nosocomio es de entre 40 y 50 pacientes diarios"."Aggionarnandonos a la pandemia, tenemos guardia activa las 24hs con un sector diferenciando de área Covid-19 donde hoy, debido a los criterios del COES para el diagnóstico, no todos los pacientes que vienen a hacerse atender por guardia son hisopados; algunos de ellos se diagnostican con criterio clínico y epidemiológico teniendo en cuenta la sintomatología, y otros sí se derivan para los hisopados", detalló la médica.Y agregó: "Si el paciente es positivo, el diagnóstico es certero porque los test son muy buenos, dependiendo del momento de los síntomas al inicio de la enfermedad que se hace el hisopado"."Al paciente se lo manda a aislamiento y también se trabaja de manera mancomunada con otros sectores, como hoteles o el CEMI, porque en caso que los pacientes positivos de nuestra área programática no tengan un lugar de aislamiento o convivan con personas con factores de riesgo, se los deriva a esos centros", explicó Waldner al valorar: "Hemos logrado aislar en hotel a uno o dos integrantes de familias numerosas, lo que resultó en un bloqueo para que el resto de los miembros no presente síntomas"."En caso que el paciente sea negativo, no es que se va a su casa, sino que se lo envía a hacer hisopado PCR al hospital La Baxada, porque este test, si bien es muy bueno, tenemos un período muy corto desde el segundo día que empiezan los síntomas, hasta el séptimo", aclaró al respecto."A veces, las personas tuvieron síntomas muy leves al momento de la consulta, los desestiman, y se termina haciendo el test fuera de término; es por eso que no nos arriesgamos a que vaya a su casa", agregó.En la oportunidad, la responsable del Domagk reconoció que. "Les recomendamos que se aíslen en su casa, les damos las pautas de alarma y que al día 10 -con tres días sin síntomas- consulten por la guardia para alta presencial", indicó. las pautas de alarma son dificultad respiratoria, vómitos, diarrea que deshidrate y fiebre que no cede.Punto aparte, la médica comentó que