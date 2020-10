Tras una clausura, advierten que canchas de fútbol 5 no respetan protocolos

"Nosotros clausuramos una cancha sobre calle Guemes, hace una semana, por no respetar los protocolos", señaló el director de Inspección General de la Municipalidad de Concordia, Carlos Marcelo Tessani.



El funcionario detalló que los controles a los complejos de este tipo se hacen muy difíciles "porque han puesto cortinas en las ventanas, cosa de que no se pueda mirar para adentro".



De todas maneras, advirtió que "cuando vemos que no se respeta el protocolo, con la modalidad metegol humano, le corresponde la clausura directamente".



Algunas canchas, incluso, "han pintado las zonas respectivas pero luego la pintura se borra", dado que "en el césped sintético, la marca dura una semana máximo".



"Lo ideal sería ponerle cintas", remató el funcionario a Diario Río Uruguay.