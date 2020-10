Escuela República de Entre Ríos extiende las inscripciones para el ciclo 2021

La Escuela Nº 50 "República de Entre Ríos", decidió extender los plazos de inscripción debido al bajo porcentaje de chicos anotados para el 2021. "Nos preocupa que los papás no se están enterando que está abierta la inscripción", informó la rectora del establecimiento, Silvina Pilnik, aEn este sentido señaló: "Como ya se sabe las inscripciones se están haciendo online porque las escuelas están cerradas. Años anteriores a esta altura del año ya teníamos lista de espera, los papás que tendrían que haberse acercado aún no han llegado"."Las inscripciones son hasta el 31 de octubre y vamos a extenderla un poco más, sobre todo por aquellos chicos que sabemos que quieren asistir a nuestra escuela, pero todavía no saben cómo tienen que hacerlo", resaltó.Y detalló: "Ahora la primaria esta inscribiendo para primer grado y la secundaria para primer año, los padres nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook https://www.facebook.com/EscuelaEntreRios y habilitamos un correo electrónico: inscripcionesescuela50@gmail.com , para que puedan realizar consultas y enviar toda la documentación"."Cada escuela tiene una población de estudiantes que ya se sabe que va a ir, en nuestro caso es la primaria de la Escuela República de Entre Ríos. A pesar que los docentes de 6to grado les avisaron, hay muchos chicos que aún no han enviado la documentación", apuntó.Sobre el desarrollo de las clases en la pandemia indicó que "venimos trabajando muy bien, tenemos un alto porcentaje de chicos que están conectados y realizan los trabajos"."Fue un año difícil, empezamos conectándonos por whatsapp y se realiza un seguimiento constante", sumó la rectora.En cuanto al contenido dijo que "se priorizaron saberes, hay contenidos que no son fáciles de explicar, pero los profesores hacen videos y reuniones virtuales para que los estudiantes entiendan los contenidos"."Un 50 por ciento de los alumnos completaron todas las actividades y trabajos que fueron pedidos. Sin embargo, hay otro porcentaje que les falta un solo trabajo, o que solo cumplieron en algunas materias, por eso aún es complejo medir quienes son los chicos que van a pasar o que van a tener promoción acompañada", mencionó Pilnik.Al finalizar dijo que "determinamos cerrar en noviembre aquellos chicos que tienen el 100 por ciento de los trabajos entregados en todas las materias, y luego continuarán trabajando los estudiantes que deban cumplir con algunos espacios".