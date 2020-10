La Bolsa de Cereales de Entre Ríos definió sus nuevas autoridades

Diego Maier es el nuevo presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Así se definió tras la realización de la Asamblea General Ordinaria y posterior distribución de cargos.Maier sucede en el cargo a Néstor Luciani, quien se venía desempeñando en la presidencia desde el año 2017, y además lo secundará en el cargo de esta nueva Comisión Directiva."Es un gran orgullo esta tarea que me han encomendado mis colegas, me siento muy alagado por la oportunidad que me han dado, principalmente por el presidente saliente, Néstor, que me propuso con el apoyo de los demás integrantes de la Mesa Directiva. En un comienzo me costó pensarme en ese lugar, pero al ver que somos un equipo con el que venimos trabajando hace tiempo, acepte a esta responsabilidad; previa aprobación de las autoridades de La Agrícola Regional" resaltó Maier. En tanto, agregó: "La idea es seguir trabajando de la forma que se viene haciendo".Presidente: Diego Roberto MaierVicepresidente: Néstor Domingo LucianiSecretario: Angel Oscar VicenteProsecretario: Aquiles Eliseo MantovaniTesorero: Eduardo L. GherardiProtesorero: Juan Carlos AlvarezBeglinomini Martín FernandoPagliaruzza Marcelo DanielAbratti Hugo MiguelTrocello Carlos MaríaTríbulo Pablo GustavoPfarher Héctor RubénBolzán Héctor ArmandoGuridi Raúl JesúsFurlán Santiago RaúlSolari Federico RaúlBoschetti Juan IgnacioTodone Raúl JavierDíaz Miguel AlejandroAltuna Juan AlfredoCamuñas Diego AndrésMoro Orlando EdgardoCorubolo Atilio OscarAlonso Pablo JorgeBenedetti FranciscoRabey Daniel JulioDellizzotti Miguel AngelBiondi Leonardo MauricioTropini Roque PedroBolzán Gastón Alexis