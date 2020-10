Cannabis medicinal: Presentaron proyecto de ley con enfoque integral

La Legislatura nacional volverá a debatir un proyecto de ley con enfoque integral y productivo para el uso medicinal del cannabis. Fue presentado por Carolina Gaillard, quien fue presidenta de la Comisión de Salud en ocasión de tratar la ley en 2017. La iniciativa cuenta con el apoyo de organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, la Red de Cannabis Medicinal del Conicet y la Cámara Argentina de Cannabis. "Es un proyecto que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, un proyecto completo que no solo el Estado sería partícipe activo sino las miles de familias de cultivamos desde hace tiempo y familias que se vienen sumando a día a día, poder tener una ley que no proteja, nos saque de la ilegalidad, que nos permita cultivar sin persecución", sostuvo Carito Olavarría, integrante de Mamá Cultiva Entre Ríos.



La activista consultada señaló que "para las familias que lo hacemos es ponernos en el foco de una discusión importante a nivel nacional, sabemos por evidencia científica a nivel mundial que la planta de cannabis es medicinal y tenemos la evidencia en nuestros seres queridos que no solo han salido de sus crisis por el cual comenzaron a consumirlo sino también en su calidad de vida, calidad de vida que por muchos años se le fue negada. Hoy este proyecto y esperemos su aprobación lo antes posible nos permite tener seguridad y acompañamiento en cuanto a los tratamientos, no solo de los médicos sino del estado. Nos da tranquilidad que no nos hayamos quedado con una ley que no abarcó lo que se pedía sino que también que nos desprotegió ya que los allanamientos siguieron ocurriendo y no nos permiten cultivar de una manera legal".



La nueva ley de Cannabis Medicinal promueve un circuito integral de investigación, producción, acceso universal y comercialización. De esta forma se estimulará el desarrollo científico tecnológico nacional y la industria del Cannabis para la salud en el país, con un abordaje federal.



En declaraciones para la prensa, la diputada Gaillard aseguró: "Nuestro presidente Alberto Fernández asumió junto al Ministerio de Salud el compromiso de modificar la reglamentación de la primera ley y vamos rumbo a eso. Fue un gran avance, que lo celebramos junto a las organizaciones, aunque reconocemos que aquella ley tiene limitaciones por lo que desde el congreso se busca crear un marco legal acorde a las necesidades de todo el país para su desarrollo, de manera de permitir el cultivo, la producción, la comercialización y exportación".



Aguardando se pueda entablar el debate, desde Mamá Cultiva Entre Ríos se dijo que seguirán el tratamiento "como veníamos: cultivando para nuestras familias, brindando talleres y asesorando a las familias que se van sumando día a día", sostuvieron.