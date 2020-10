Cómo se prepara la escuela técnica de Villaguay para el regreso a las aulas

Este miércoles, los alumnos de séptimo año de la Escuela de Educación Técnica N°1 de la ciudad de Villaguay volverán a las aulas luego de siete meses de una escolaridad virtual.En diálogo con Elonce TV, la Vice Rectora del establecimiento, Cinthia Duarte, señaló que por el momento sólo se piensa en el regreso de aquellos alumnos que realizan los talleres ya que los mismos requieren al menos tres meses de presencialidad.Para ello se implementaron diferentes estrategias, "inclusive desde la escuela hemos hecho llegar las actividades en formato papel para aquellos alumnos que no tienen conectividad o que tienen un solo celular por familia y se les dificulta el trabajo".A medida que iban resolviendo las actividades las entregaban en el establecimiento y las autoridades tomaban contacto con los docentes para que tengan acceso a esa documentación escrita para poder realizar las correcciones correspondientes."En particular nuestra escuela tenía problemas con los sanitarios de los talleres y ya quedaron arreglados, además hubo una fumigación y se puso en condiciones el patio de la institución que da a una obra inconclusa para tener más ventilación", señaló y agregó que "este lunes vino un representante de Arquitectura a recorrer el patio y brindarnos de qué manera sería la habilitación del mismo y llegamos a un acuerdo". También estuvieron presentes autoridades del COES, del área de Inspección del municipio y del CGE que recorrieron el establecimiento.Tras ello, Duarte mencionó que esta semana "solo comenzaría 7mo año con el sector talleres y las materias específicas de la especialidad. Es necesario que le brindemos al alumno al menos tres meses de presencialidad en estos talleres para que logre las competencias necesarias y que su título se pueda realizar. Solamente se piensa en la práctica".Algunos talleres serán cursados por grupos de cuatro alumnos "porque el espacio y la ventilación no permite mayor cantidad" y otros por seis chicos. Y en las aulas "se dividirá el curso en dos grupos porque son 17 alumnos y van a rotar en diferentes días y horarios para que no haya tanta gente en la institución".Finalmente, Duarte aclaró que todavía no hay definiciones respecto al regreso de los demás cursos. "Nuestra urgencia era que comenzara 7mo año por el tema de los tres meses presenciales y estamos contentos de poder lograr que los chicos puedan ir".