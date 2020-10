El municipio trabaja mancomunadamente con vecinales para la prevención de dengue

El municipio realiza campañas de descacharrización y prevención de dengue, a través de las comisiones vecinales."Trabajamos junto a la Subsecretaría de Ambiente en un programa de descacharrización y prevención del dengue, donde se hacen semanalmente tres o cuatro vecinales", informó la directora de Comisiones Vecinales de Paraná, Viviana Fher, aAdemás, detalló que llevan adelante diferentes obras para solucionar la falta de agua potable en algunas zonas de la capital entrerriana. "La ciudad tiene una falta de infraestructura muy grande en relación a servicio del agua, y eso es algo que se siente porque la Paraná creció mucho"."Se están gestionando obras con el ENOSA, para darle un mejor servicio a los vecinos", indicó Fher.En cuanto al trabajo que realizan durante la pandemia, mencionó que "tratamos de asistir a todas las vecinales para que las gestiones que realizan tengan un resultado fructífero"."Las necesidades varían, como alumbrados, desmalezado, ayuda social, cloacas, obras y demás", contó.En este sentido mencionó que "pedimos que todos los reclamos sean canalizados a través del 147, para tener una base de datos sobre las problemáticas".Consultada sobre la cantidad de vecinales, Fher explicó que "hay 207 vecinales en Paraná, y no hemos podido realizar nuevas asunciones debido a la pandemia, por ello se prorrogaron los mandatos de las autoridades"."Hace muchos años que no se crean vecinales, la idea es trabajar sobre la ampliación de las jurisdicciones. Entendemos que es más fácil trabajar por zonas y no todos los barrios por separado", culminó.