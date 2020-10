Continúa abierta la convocatoria para la IV Feria del Centro

La IV Feria del Centro, Industrias Creativas, es una actividad organizada en conjunto entre los organismos de Cultura de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe y cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones y del Consejo Federal de Cultura. La Convocatoria se encuentra abierta hasta el 06 de noviembre de 2020.En esta edición, el evento propone acercar el diseño a la ciudadanía, compartir la vitalidad de esta disciplina, incentivar el desarrollo de la producción local, mejorar la competitividad de las marcas independientes y fomentar redes de colaboración para promover las instancias de intercambio de experiencias.En esta nueva feria propone ampliar las posibilidades de acceso y disfrute de los bienes culturales producidos en la región a través del desarrollo de una plataforma digital de Región Centro en la que se invita a recorrer una vidriera compuesta por 240 productores y productoras, vivir experiencias de usuario online, conocer la diversidad de creaciones de la región y expandir todas las posibilidades del diseño como disciplina de transformación social, urbana y cultural.El evento reunirá diseñadores, artistas, productores y gestores culturales elegidos de las tres provincias, en instancias de formación, intercambios, exposición y venta. Tiene como objetivo el fomento a la creación, la profesionalización y la circulación de bienes culturales con valor agregado.La feria se desarrollará de manera virtual y se llevará a cabo los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre 2020 a través de la plataforma www.feriadelcentro.gob.ar . En esta cuarta edición la Feria estará especializada en diseño, y tendrá espacio para 240 productores de las tres provincias.La convocatoria es abierta y gratuita, pudiendo participar personas físicas de la provincia de Entre Ríos (profesionales independientes, profesionales asociados, estudiantes o aficionados vinculados al diseño). Está dirigida a diseñadores de indumentaria, accesorios o complementos y objetos utilitarios o decorativos, diseñadores gráficos, diseñadores de videojuegos, servicios de arquitectura, servicios de equipamiento urbano y lúdico, diseñadores de productos sustentables y biodegradables, y diseño editorial.Personas mayores de 18 años, entrerrianos o con una residencia comprobable en la provincia no menor a 3 años.La postulación deberá hacerse a www.feriadelcentro.gob.ar , con la siguiente documentación:-Ficha de inscripción completa.-Adjuntar 10 fotografías en alta resolución, 72 dpi, RGB, de 1 mb, formato JPG de los productos a exhibir.-Escaneado DNI (frente y dorso) del postulante.-Documento que acredite el domicilio y residencia del diseñador en la provincia de Entre Ríos (impuestos, servicios, certificado de domicilio otorgado por la Policía de la Provincia, etc)-Logo de la marca en alta resolución, 72 dpi formato JPG.La documentación solicitada es requisito obligatorio, quienes no cumplan con la totalidad de los mismos no se evaluarán las propuestas.El proceso de evaluación y selección de los diseñadores será realizado por un comité conformado por dos profesionales de trayectoria vinculados al diseño, y un representante de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.Los criterios de evaluación del material enviado por cada participante al momento de la votación por parte de los miembros del comité son: innovación, calidad, morfología y funcionalidad.Se seleccionarán hasta 80 diseñadores y diseñadoras entrerrianas. Contarán con un espacio/stand virtual donde podrá exhibir y comercializar su producción y participar de las actividades programadas durante los 4 días de feria. Se brindarán capacitaciones previas a la misma de acceso libre y gratuito.Para conocer las bases las y los interesados deberán ingresar a https://drive.google.com/file/d/1c8wiEFOkFGlkUOWs3ER9EAVB0FpJr0sD/view?usp=sharing; por consultas escribiendo a entrerios@feriadelcentro.gob.ar