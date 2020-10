Cáncer de mama: La importancia de los aspectos emocionales en la enfermedad

#SemanaRosa ??

Este viernes, a las 19:30, realizaremos el tercer live en el marco de la semana de Lucha contra el Cáncer... Publicado por Círculo Médico Dpto. Paraná en Jueves, 22 de octubre de 2020

Octubre es el mes por la prevención del cáncer de mama con el objetivo de incentivar a las mujeres que realicen los estudios mamarios correspondientes, al menos una vez al año."El concientizar para que las mujeres se realicen los controles anuales, no es para generar miedo sino una alerta, para que recuerden el realizarse los estudios. Se genera un cierto temor a la hora de realizarse la mamografía, sobre todo cuando hay antecedentes familiares", expresó aLaura Leiva Psicooncóloga."Si al temor lo podemos controlar dentro de un límite, es funcional", comentó y agregó que "no hay una relación directa de que las emociones despierten un cáncer, no hay evidencia científica. Lo que hay, es una alta correlación en ciertos estados psicoemocionales, cuestiones previas que pueden acompañar algún proceso oncológico"."Hay que atravesar las dudas, haciéndose el chequeo. Muchas veces las mujeres tienen una intuición de que algo les pasa, pero por miedo a que le encuentren algo no se realizan los estudios. El tiempo es primordial, un diagnostico precoz se puede curar. Hay que ganar tiempo", señaló.El marco de la semana de Lucha contra el Cáncer de Mama, el Circulo Medico, con la participación de la Dra. Verónica Vílchez y la Psicooncóloga Laura Leiva, realizaran una charla virutal este viernes a las 19:30.Sobre el encuentro comentó que "se realizará por Instagram, donde junto a la doctora vamos a presentar ejes en torno a la prevención, a las emociones vinculado a los procesos oncológicos y sobre todo el recordarle a la población la importancia de los chequeos anuales".