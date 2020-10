"Es momento de cuidarnos entre todos", instó el intendente Oliva

Institucionales Concepción del Uruguay dio marcha atrás con habilitaciones

La Municipalidad y el Comité de Emergencia Sanitaria (COES) decidieron nuevas medidas tendientes a proteger la salud en Concepción del Uruguay. Fue así que, mediante el decreto número 26.529, se decidió inhabilitar las reuniones en espacios públicos y el uso de embarcaciones con fines meramente recreativos. Ambas medidas regirán hasta el 2 de noviembre. En este marco, se brindó ayer una conferencia de prensa el intendente, Martín Oliva; el director del Hospital Urquiza, Pablo Lombardi; y el juez federal, Pablo Seró.En este contexto de poco cuidado registrado el último fin de semana y en los últimos días, Oliva consideró que "ha llegado el momento de que nos cuidemos un poquito más entre todos", dado que la ciudad ha llevado casi al triple la cantidad de pacientes. Por eso, "pensamos que lo mejor para los vecinos es evitar la altísima contagiosidad, que se da por los conglomerados", en relación a las reuniones en espacios públicos que fueron temporalmente inhabilitadas". Ojalá sea el único retroceso para que las otras actividades no se vean afectadas".Consultado sobre la situación actual, el Intendente manifestó: "La preocupación vendría ante la incapacidad de respuesta de las instituciones, cosa que para nada creo que suceda. Si yo viera un sistema sanitario en riesgo, estaría preocupado pero no lo estoy porque sé quiénes trabajan en el Hospital. Tenemos un sistema sanitario que va respondiendo". En igual sentido, Lombardi afirmó que "el servicio de salud va a salir fortalecido de todo esto".Las autoridades presentes en la mesa insistieron en la responsabilidad individual: "Que la gente entienda que con el uso de barbijo, distancia social, mucha ventilación de los espacios, limpieza de las superficies, alcohol en gel y evitando las juntadas, vamos a estar más tranquilos y con menos stress sobre el sistema sanitario".Martín Oliva subrayó reiteradamente el trabajo coordinado en relación a la pandemia entre la Municipalidad, el Hospital, la Justicia y las fuerzas armadas y de seguridad. "Trabajar tan mancomunadamente como sociedad tiene un valor enorme y sobre todo cuando sólo te importa que el vecino esté bien", subrayando la unión institucional entre los actores. "Ustedes no se imaginan lo difícil que es hacer confluir el sistema sanitario y el sistema judicial y político, y acá fluye con un solo interés: que toda la gente esté bien", agregó el Presidente Municipal.Asimismo, destacó que en Concepción del Uruguay tanto el sistema público como el privado de salud se aunaron, "se comprometieron a trabajar en conjunto, eso habla de que no hay rivalidad sino una coordinación que mostramos desde un principio y que incluye a los sistemas de emergencia médica".Pablo Lombardi aclaró que "no podemos hablar de rebrote porque no tuvimos un brote en la ciudad. Lo que sí estamos viendo es que desde la semana pasada venimos teniendo muchos más casos y detectando en distintos grupos un aumento considerable que nos lleva a hacer un replanteo. Es imposible que no nos toque, lo que queremos es que no nos genere un impacto grande y que no nos vulnere socialmente ni vulnere nuestro sistema de salud. Lentamente nos está empezando a pasar lo que otras ciudades están viviendo, por eso con estas medidas tratamos de reordenarnos como sociedad; lo que ha pasado en los últimos días no ha sido bueno, la gente no ha respetado los conceptos básicos para que no nos afecte el virus".En referencia al control del cumplimiento de las medidas dispuestas, Pablo Seró explicó que "los organismos de aplicación no sólo son el Municipio sino también las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, son el brazo de la ley en la calle. Toda infracción a las normas van a ser analizadas en el marco de un proceso penal federal". También está facultada para intervenir la Guardia Urbana como brazo municipal. En cuanto al cumplimiento, el Intendente hizo saber que presentó una denuncia ante la Justicia de algunos casos puntuales "porque no quiero que haya fiestas que puedan generar daños a personas mayores que están en sus hogares vulnerables".