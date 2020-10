COES de Nogoyá apela a la conciencia ciudadana para evitar colapso sanitario

En primera instancia, el COES de Nogoyá acordó con la Dirección Departamental de Escuelas para la postergación del inicio de clases por 10 días. Ante esta determinación, apelaron a la responsabilidad social, para que los ciudadanos se cuiden, evitando saturar el sistema de salud.



En segunda instancia, informó que hay 10 causas a la Justicia Federal, y se aseguró que seguirán haciéndose tareas de control ante la prohibición de realización de fiestas o reuniones sociales. También se realizarán controles e infracciones por ruidos molestos, en los casos que se detecten

En tercera instancia, indicaron si la situación epidemiológica se profundiza, se tomarán las medidas necesarias sujetas a las recomendaciones que el Ministerio de Salud de Entre Ríos realice.



En diálogo con este medio, el intendente comentó: "Fue una reunión productiva con los diversos actores de la ciudad, entre ellos el director del hospital San Blas, Javier Ascúa y el Jefe Departamental de Policía Javier Hernán Oertlin, en donde analizamos en lo que respecta a nuestra competencia las diversas intervenciones con el objetivo de intensificar el trabajo sobre la problemática".



En este sentido, solicitó a los vecinos acatar las medidas estipuladas según protocolos y el DNU vigente 792/2020 del Gobierno Nacional, para efectivizar el trabajo interdisciplinario que ya se viene realizando a nivel local.



Por su parte, el director de nosocomio local, Javier Ascúa expresó: "Tenemos una tasa de positividad del 75 por ciento en estos momentos, y si no hay conciencia ciudadana, de cuidarnos, este porcentaje irá creciendo y se tomarán otras medidas".



Además, explicó: "El sistema de salud no tiene la capacidad para hacer seguimientos de 1000 aislados y atender a 100 positivos a la vez, no da a basto y llevará a una saturación como pasa en ciudades vecinas como victoria, Gualeguay, Federación, entre otras".